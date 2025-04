Mammoplastyka, czyli pomniejszanie piersi

Zabieg mammoplastyki polega na zmniejszeniu piersi, tak by pasowały do budowy ciała kobiety. Za duże piersi stanowią ryzyko powikłań zdrowotnych, jak np. ból kręgosłupa, odparzenia, owrzodzenia oraz złe samopoczucie z powodu kompleksów na punkcie swojego ciała. Zredukowanie rozmiarów piersi to nie tylko zabieg kosmetyczny, ale i leczniczy.

Dzięki pomniejszeniu piersi, kobieta często zyskuje komfort fizyczny (brak bólu) i psychiczny (brak kompleksów). Poprawie ulega również kształt piersi i rozmieszczenie brodawek sutkowych.

Przed zabiegiem

Na zaplanowaną operację najlepiej stawić się w drugim tygodniu cyklu miesiączkowego; pół roku po zakończeniu karmienia piersią i najlepiej po urodzeniu ostatniego planowanego dziecka. Na dwa tygodnie przed zabiegiem nie wolno stosować leków zmniejszających krzepliwość krwi np. aspiryna. Na ten czas rezygnujemy też z papierosów i innych używek.

Jeżeli kobieta nie jest do końca zdecydowana, czy chce pomniejszyć piersi, czy nie, wówczas zabieg trzeba odroczyć do momentu utwierdzenia się. Kobiety zmienne emocjonalnie, chorobliwie znajdujące mankamenty w swojej aparycji lub z innymi zaburzeniami psychicznymi, powinny być skonsultowane z lekarzem psychiatrą. Ich problemy mogą stać się przeciwwskazaniem do zabiegu.

Badania jakie warto wcześniej wykonać:

EKG

USG piersi/mammografia

morfologia krwi

czas krwawienia i krzepnięcia

grupa krwi

Gdy kobieta cierpi z powodu zaburzeń krzepnięcia krwi, ma problemy z ciśnieniem, niewyrównane choroby metaboliczne, a także infekcje skóry w obrębie pola operacyjnego – wtedy zabieg jest przeciwwskazany.

Jak się to robi?

Zabieg redukcji piersi jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Usuwa się wówczas nadmiar tkanki piersi i skóry. Brodawki sutkowe i otoczki brodawek sutkowych można jednocześnie zmniejszyć i zmienić ich położenie. Tkanka piersi jest modelowana na wcześniej ustalony kształt i rozmiar.

Nacięcie wykonywane przez chirurga, zazwyczaj znajduje się na obrysie otoczki brodawki sutkowej i biegnie pionowo w dół na piersi i poziomo pod nią. Dobór sposobu cięcia chirurgicznego dostosowywany jest przez specjalistę, indywidualnie do każdej pacjentki. Przy pomniejszaniu piersi wykorzystuje się czasem odsysanie tłuszczu. Operacja trwa około 2-3 godziny.



Po zabiegu

Jeżeli nie ma powikłań, pacjentka wychodzi do domu na drugi dzień. Musi nosić specjalny biustonosz i opatrunek z gazy. Taki biustonosz trzeba nosić przez kilka tygodni. W dziesiątym dniu po zabiegu, zdejmowane są szwy z piersi.

Oczekiwanie wizualne efekty pojawiają się po 6-7 tygodniach po redukcji rozmiaru piersi. W tym też czasie należy powstrzymać się od cięższych prac fizycznych, forsownych ćwiczeń. Nie wolno również wykonywać czynności z uniesieniem kończyn górnych.

Rany goją się około kwartału, a do normalnej pracy można powrócić po dwóch tygodniach od zabiegu. Gojenie można przyspieszyć za pomocą lasera biostymulującego. Lekarz może też zalecić wykonywanie masażu piersi i wcierania maści na blizny.

Cena zabiegu: od 4000 do 14000zł.

Katarzyna Ziaja