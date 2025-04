Ciąża występująca w przypadku jednoczesnego rozwoju w macicy więcej niż jednego zarodka stanowi ogromne ryzyko zarówno dla matki, jak i dla potomstwa. Narodziny większego dziecka w wyniku kolejnej ciąży może być sposobem, w jaki natura dąży do wynagrodzenia tego ryzyka.

Przeprowadzone na terenie Gambii badania wykazały również, że waga urodzeniowa pojedynczego dziecka ma związek z tym, w jakiej porze roku przyszło na świat. W Gambii pora urodzajna i sucha występują naprzemiennie. Podczas urodzaju w wyniku pojedynczych ciąż poprzedzających ciąże mnogie, rodziły się dzieci cięższe o 226 g. od noworodków pochodzących z rodzin, w których nie przyszły na świat bliźnięta. Z kolei pojedyncze dzieci urodzone po bliźniakach ważyły o 134 g więcej niż potomstwo kobiet, które nigdy nie rodziły bliźniąt. Natomiast wśród noworodków przychodzących na świat w porze suchej nie zanotowano znaczących różnic.

Niewykluczone, że zaobserwowane różnice wagi urodzeniowej to jeden z mechanizmów doboru naturalnego. Potrzeba jednak dalszych badań porównawczych, polegających na zestawieniu z innymi gatunkami, w celu stwierdzenia, czy ta tendencja jest stała w przyrodzie.

Być może za opisywane zjawisko jest odpowiedzialny hormon IGF (insulinopodobny czynnik wzrostu), o którym od dawna wiadomo, że ma związek z wagą urodzeniową u ludzi. Substancja ta reguluje tempo rozwoju płodu, a jej wysokie stężenie w organizmie matki prowadzi do wielokrotnego jajeczkowania w tym samym cyklu, co skutkuje ciążą mnogą.

Źródło: BBC/np

