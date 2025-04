Plakat "Mamy sexy mamy"/ fot. materiały prasowe Cruso Public Relations

Spotkamy się z kobietami, aby rozmawiać, wymieniać się swoimi doświadczeniami, wspierać nawzajem i razem odkrywać radość z macierzyństwa. Wierzymy, że połączone wspólnym doświadczeniem stawania się matką, kobiety mogą czerpać z tego siłę. Początki macierzyństwa to piękny i jednocześnie trudny czas. Bardzo ważne jest, aby kobieta miała w tym okresie wsparcie. Będziemy zadawać pytania i razem szukać odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie. Czy sobie poradzę? Co będzie z pracą? Jak bardzo zmieni się moje ciało?

Inauguracja programu szkoleniowego "Mamy sexy mamy"

Cykl szkoleń "Mamy sexy mamy" zainauguruje konferencja prasowa, która odbędzie się już 29 sierpnia br. Podczas spotkania nie zabraknie gwiazd znanych ze sceny i z ekranu. Katarzyna Cichopek - aktorka, psycholog z wykształcenia, prowadząca szkolenia - przedstawi genezę powstania cyklu "Mamy sexy mamy". Andżelika Piechowiak - słynna aktorka i producentka programu szkoleń - opowie o celach i przesłaniu cyklu oraz o tym, gdzie będą się odbywać szkolenia i do kogo są kierowane.

Podczas konferencji zostanie również oficjalnie zaprezentowany blog Katarzyny Cichopek, który w pełni poświęcony będzie relacji ze szkoleń "Mamy sexy mamy".

Firma Kupiec aktywnie wspiera kobiety i wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed nimi codzienne życie. Z pewnością jednym z nich jest macierzyństwo, które okazuje się tak samo ekscytujące, jak i trudne. Jest to czas, w którym kobiety szczególnie silnie integrują się ze sobą, dzieląc się doświadczeniem i rozmaitymi spostrzeżeniami, np. jak zdrowo odżywiać się w czasie ciąży i karmienia, jak karmić dziecko i dbać o siebie, aby szybko wrócić do formy. Chcą być jednocześnie wzorowymi matkami i pięknymi, aktywnymi kobietami, które spełniają się zarówno na tle zawodowym, jak i prywatnym. Z pewnością jest to czas wielu pytań, na które dzięki firmie Kupiec będzie można uzyskać odpowiedzi w zaufanym gronie!

Udowodnimy, że "Mamy sexy mamy"!

Więcej informacji na temat szkoleń: www.palma.net.pl

Źródło: Materiały prasowe Cruso Public Relations/ (dr)

