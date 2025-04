Bieganie jest najlepszą i najtańszą metodą na poprawę kondycji fizycznej. Do rozpoczęcia treningu nie potrzeba drogiego karnetu na siłownię lub na basen, wystarczy tylko motywacja i chęć do zmiany codziennych nawyków. Jednak na początku najgorzej bywa z motywacją, a właściwie jej brakiem, oraz ze słabą kondycją fizyczną. Jeff Galloway w swojej książce „Maraton. Trening metodą Gallowaya” radzi, jak w prosty sposób, bez obciążanie organizmu, rozpocząć walkę z leniwym trybem życia.

Według autora najlepszym i najefektowniejszym sposobem na zwiększenie wytrzymałości są marszobiegi. Dzięki nim organizm ludzki jest w stanie z tygodnia na tydzień zwiększyć swoją wydajność i wydłużyć dystans treningowy. W książce autor dokładnie opisuje technikę marszobiegu oraz różnego rodzaju programy biegowe w taki sposób, by nie stracić motywacji oraz uniknąć kontuzji. Z własnego doświadczenia wie, że bieg bez przerwy na marsz jest bardzo męczący, dlatego namawia swoich czytelników do odpoczynku. Krótka przerwa na marsz nie męczy organizmu oraz pozwala uniknąć urazów spowodowanych zbytnim przeciążeniem organizmu.

Nic na siłę!!!! Natłok codziennych obowiązków: praca, dom, dzieci zniechęca nas do aktywności fizycznej. Wygodniej jest pooglądać telewizję lub rozsiąść się w wygodnym fotelu z pudełkiem ulubionych lodów. Trening odsuwamy na dalszy plan, wymyślając co chwila nowe wymówki.

Jeff Galloway przedstawia triki, dzięki którym jesteśmy w stanie oszukać samych siebie i niespodziewanie znaleźć się na trasie treningowej. Opisana ścieżka motywacji pozwoli znaleźć wewnętrzną iskrę do stawienia czoła codziennym wyzwaniom. Autor opisuje proste i szybkie ćwiczenia wzmacniające wewnętrzne przekonanie, które pomoże cieszyć się z biegania i dotrzeć do celu.

Jeff Galloway w swojej książce dokładnie opisuje czynniki wpływające na osiągnięcie wyznaczonego celu. Pokazuje jak trenować, by nie tylko przebiec maraton, ale również poprawić jego wynik. Omawia metody, które wpływają na zwiększenie prędkości oraz zmniejszenie czasu przebiegniętego dystansu. Za pomocą czytelnych tabeli przedstawia programy treningowe. Traktuje bieganie jako sposób na życie i skuteczną metodę na spalanie tłuszczu. Opisuje również sposoby żywienia odpowiednie dla biegacza i maratończyka. Zgodnie z założeniem autora dieta jest niezbędnym elementem każdego sportowca zarówno tego zawodowego, jak i rekreacyjnego. Mądry plan żywieniowy pozwala dysponować odpowiednią dawką energii, która jest niezbędna podczas treningu.

Z książki dowiemy się również, jak biegać w upalne oraz mroźne dni. Jakie obuwie wybrać oraz jak prawidłowo oddychać.

„Maraton trening metodą Gallowaya” jest odpowiednią lekturą zarówno dla początkujących, jak i wprawionych biegaczy, którzy chcą poprawić swoje wyniki oraz wzmocnić swoją motywację.

