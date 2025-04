Margaryna to dość popularne smarowidło, bez którego wielu z nas nie może się obyć. W przeciwieństwie od masła, zawiera bardzo mało cholesterolu lub jest od niego wolna. Jest to mieszanina tłuszczów roślinnych i wody, a czasem także mleka. W procesie produkcji zostaje utwardzona specjalnymi emulgatorami.

Tłuszcze roślinne są płynne, w przeciwieństwie do zwierzęcych, które na ogół zastygają wraz ze spadkiem temperatury. Wyjątkiem w przypadku roślin jest masło kokosowe. Tłuszcze roślinne zawierają charakterystyczne kwasy, które wykazują pozytywny wpływ na nasze zdrowie i mogą stanowić dobrą profilaktykę różnych chorób, zwłaszcza naczyniowych.

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe

Przedstawicielem tychże substancji, jest kwas oleinowy. Zawierają go m.in. oleje, oliwa z oliwek, a także margaryny. Wywiera korzystny wpływ na nasze zdrowie, zapobiegając chorobom serca i naczyń, a także obniżając poziom złego cholesterolu LDL (przeciwdziała miażdżycy).

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone podwyższają frakcję dobrego cholesterolu HDL, stąd prawdopodobnie działanie ochronne na serce i normujące gospodarkę lipidową.

Nad mechanizmem działania tych kwasów nadal trwają badania, jednak już teraz docenia się ich prozdrowotne właściwości. Codziennie powinniśmy ich przyjąć około 10-15% z całego zapotrzebowania kalorycznego.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Te kwasy podobnie jak jednonienasycone kwasy tłuszczowe, wpływają na obniżenie się poziomu złego cholesterolu, podnosząc jednocześnie HDL. Mogą też wykazywać działanie przeciwnowotworowe, jednak nie zostało to do końca potwierdzone.



Uważaj na tłuszcze trans!

Pamiętaj, że tzw. margaryny miękkie, czyli te kubkowane i te twarde, w kostce, różnią się bardzo od siebie, właśnie zawartością wspomnianych tłuszczów trans.

Ma to związek z procesem produkcji danej margaryny. Miękkie są zagęszczane enzymatycznie, natomiast twarde na drodze uwodnienia tłuszczów. W tej ostatniej opcji powstają groźne tłuszcze trans, bardziej szkodliwe od nasyconych kwasów tłuszczowych.

Niestety producenci rzadko nas informują o istotnym fakcie, że ich wyrób zawiera te substancje. Tłuszcze trans mogą podwyższać poziom cholesterolu LDL, zwiększając tym samym ryzyko miażdżycy i zawału serca. Są też doniesienia o zwiększeniu – nawet dwukrotnie – ryzyka pojawienia się raka piersi u kobiet.

Margaryna oprócz kwasów tłuszczowych, zawiera witaminy: A, D, E; barwnik w postaci karotenu. Bywa wzbogacana różnymi dodatkami, np. lecytyną, wpływająca na poprawę procesów myślowych. Mogą ją z powodzeniem stosować osoby dorosłe, a także młodzież, nie mająca problemów niedoborowych. Dla dzieciaków, osób starszych i schorowanych, najlepszym będzie pełnowartościowe masło.

Margaryna jest mniej kaloryczna niż masło, dlatego można ją stosować podczas diety. Istnieją też specjalne margaryny, dużo droższe, które w pewnym stopniu wykazują działanie lecznicze, obniżając poziom złego cholesterolu LDL (np. Bemecor, Flora).

Są one szczególnie pożyteczne dla osób cierpiących z powodu chorób serca i naczyń krwionośnych, np. po przebytym zawale serca, udarze mózgu, u ludzi z nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą, problemami żylnymi.