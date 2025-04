„Marsz Kapeluszy” na przełomie ostatnich lat przerodził się we wrocławską tradycję i stanowi preludium do cyklu imprez odbywających się podczas święta seniorów, których koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Seniora. Uroczysty marsz, który wyruszy spod przejścia na ul. Świdnickiej, zaplanowano na 14 Września na godzinę 10:30. Na wszystkich uczestników barwnego korowodu czeka wiele atrakcji, które będą trwać przez cały następny tydzień.

Podczas przemarszu zagrają na żywo rozmaite kapele oraz Trubadurzy. Poznamy także laureatów konkursu na komiks „O dziadku, wnuczku i…”. Następnie Władze Miasta przekażą Seniorom symboliczne klucze do bram Wrocławia, dając wyraźny znak, że nadszedł czas na ich tygodniowe panowanie w Stolicy Dolnego Śląska.

Dzięki Partnerom wspierającym Wrocławskie Centrum Seniora, grafik na kolejne siedem dni będzie obfitował w liczne atrakcje. Odbędą się Targi Senioralne, Przegląd Chórów, Dożynki Działkowe, wykłady i warsztaty w Dolnośląskiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także rozmaite zabawy taneczne.

Partnerzy wydarzenia – Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN oraz Aquapark Wrocław – z myślą o miłośnikach aktywności fizycznej zorganizują Olimpiadę dla Seniorów. W Kinie Nowe Horyzonty będzie można obejrzeć filmy ze specjalnie przygotowanego dla osób starszych repertuaru z uwzględnieniem rabatów, zaś Biuro Festiwalowe IMPART 2016, pamiętając o fanach dobrej muzyki, zaprosi na koncert Jerzego Połomskiego. Straż miejska przygotuje wykłady na temat bezpieczeństwa, natomiast Apteka Świętego Macieja – wykłady poświęcone tematyce zdrowotnej.

Koordynatorem powyższych działań jest jednostka miejska – Wrocławskie Centrum Seniora – będące częścią Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, której celem jest bezustanna aktywizacja życia zawodowego, publicznego i kulturalnego osób starszych. Misją Centrum jest wspieranie Seniorów i koordynowanie działań wielu organizacji działających na rzecz Seniora w różnych płaszczyznach. Wrocławskie Centrum Seniora jako pośrednik przekazu informacji pomiędzy oferentami usług senioralnych, a ich odbiorcami zachęca wszystkich do nawiązania ścisłej współpracy, mając na celu przede wszystkim dobro osób starszych.

Patronatem imprezy jest Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016.

Szczegóły na stronach: www.dniseniora.pl i www.seniorzy.wroclaw.pl, a także w siedzibie mieszczącej się na Placu Dominikańskim 6 (pokój numer 20) we Wrocławiu.

Źródło: materiały prasowe Wrocławskie Centrum Seniora/mn

