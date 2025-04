Avon Cosmetics Polska już po raz szesnasty organizuje Marsz Różowej Wstążki, który jest nieodłącznym elementem ogólnopolskiej Wielkiej Kampanii Życia - Avon kontra Rak Piersi. Marsz przejdzie ulicami Warszawy 5 października br. Wydarzenie to przyciąga tysiące osób, które chcą wspólnie wyrazić poparcie dla walki z tą chorobą oraz działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych w ramach kampanii. Podczas tego wydarzenia organizatorzy, we współpracy z partnerem Marszu, firmą Philips, zapewniają możliwość skorzystania z badań USG.

Marsz Różowej Wstążki to jedna z akcji podejmowanych w ramach Wielkiej Kampanii Życia – Avon kontra Rak Piersi. Kampania przeciwko rakowi piersi prowadzona jest w Polsce od 15 lat. Jest to jedna z największych inicjatyw społecznych w naszym kraju. Działania podejmowane w ramach kampanii mają przypominać, że najskuteczniejszym sposobem na wczesne wykrycie i efektywne zapobieganie rozwojowi choroby jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych; dlatego firma Avon również w tym roku daje kobietom możliwość poddania się badaniom USG piersi podczas Marszu, jak i w ramach ogólnopolskiej akcji Gabinety z Różową Wstążką.

Tegoroczny Marsz rozpocznie się o godz. 12:00 pod Hotelem Bristol i przejdzie ulicami: Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Senatorska, Podwale, Nowomiejska, Mostowa, Boleść, by dojść do ul. Rybaki. Na mecie, w rejonie Parku Fontann, uczestniczki będą miały możliwość wykonania USG piersi. Po raz pierwszy Polki będą mogły poddać się badaniom z wykorzystaniem najnowszego aparatu USG EPIQ, który firma Philips wprowadziła na rynek we wrześniu 2013 r. Marsz i towarzysząca mu impreza skierowane są nie tylko do kobiet. Organizatorzy zaplanowali też szereg atrakcji dla mężczyzn i dzieci, takich jak porady trenera osobistego, animacje dla dzieci oraz koncerty Gwiazd: Anny Wyszkoni, Natalii Kukulskiej oraz Patrycji Markowskiej. Podczas imprezy, w strefach tematycznych, partner Marszu Różowej Wstążki firma Philips będzie pokazywać, jak w prosty sposób można zadbać o siebie i najbliższych, by realizować motto tegorocznego Marszu „Dbam o siebie dla Ciebie”. Podczas wydarzenia będzie też można nabyć produkty kampanii Avon kontra Rak Piersi. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na akcję Gabinety z Różową Wstążką.

W wydarzeniu wezmą udział Ambasadorki tegorocznej Wielkiej Kampanii Życia – Avon kontra Rak Piersi: Anna Wyszkoni, Aneta Zając oraz Anna Nowak-Ibisz. Są to znane mamy, które zwracają uwagę innym kobietom na to, że warto dbać o siebie dla tych, których kochamy, przede wszystkim dzieci, w myśl hasła Kampanii w 2013 roku: „Dbam o siebie dla Ciebie”.