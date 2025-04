Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Marsz Różowej Wstążki ma na celu zwiększenie świadomości kobiet, że rak wcześnie rozpoznany może być wyleczony.

Marsz wyruszy w sobotę o godz. 12.00 spod Hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Uczestnicy przejdą ulicami warszawskiej starówki, gdzie na końcu trasy przy Pl. Teatralnym, w specjalnie przygotowanych gabinetach w Różowym Miasteczku Avon będzie można skorzystać z warsztatów samodzielnego badania piersi oraz z bezpłatnych badań USG i mammografii.

Co roku do akcji przyłączają się ludzie mediów, gwiazdy polskiej sceny artystycznej, i wiele znanych osób.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jest to jedyny dzień w roku, w którym o nowotworze piersi mówi cała Polska, a kobiety masowo korzystają z możliwości bezpłatnych badań i porad lekarskich. Tak będzie również w tym roku. Akcję zakończy koncert sióstr Pauliny (Pinawelli) i Natali (Natu) Przybysz, które na końcu zagrają wspólnie kilka utworów powstałych za czasów istnienia formacji Sistars.

