O przeszczepach organów mówi się w naszym kraju coraz więcej. Jest to pozytywne zjawisko, ponieważ temat jest ważny – w końcu chodzi o ludzkie życie - a mówienie o nim pozwala na rozwianie wątpliwości wielu osób.

Idea znajduje najwięcej zwolenników wśród ludzi młodych i wykształconych. Faktem jest, iż

nie uda się już przekonać wielu osób starszych, mniej otwartych na nowe idee, często również mających błędne wyobrażenie o tym zjawisku. Cała nadzieja więc w osobach młodych i tych najmłodszych - dzieciach.

Stąd też pomysł Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” na stworzenie filmu edukacyjnego dla dzieci, poruszającego tę tematykę. Film pt. „Marzenie Adasia” powstał w bielskim studio RDF. Jest skierowany do dzieci w wieku 7-10 lat i porusza temat przeszczepu rodzinnego, ponieważ – jak mówią twórcy - kwestia przeszczepów pośmiertnych mogłaby być dla dzieci zbyt trudna. Chodzi raczej o to, by w ogóle oswoić dzieci z tą tematyką i sprawić, by przeszczep kojarzył im się pozytywnie. Autorami scenariusza są Krzysztof A. Pijarowski i Przemysław Petryszyn ze studia RDF. Konsultowali oni także scenariusz z psychologami, socjologami i pedagogami, aby mieć pewność, że kreskówka odpowiednio przemówi do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Film otrzymał ponad 100 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia.

Film opowiada historię Adasia, który marzy o tym, by zobaczyć paradę balonów. Przypadkowo jednak łyka lekarstwa dziadka i niszczy sobie wątrobę. Jedynym ratunkiem dla niego jest przeszczep. Na oddanie fragmentu swojej wątroby decyduje się jego mama. Dzięki temu chłopiec zdrowieje i może spełnić swoje marzenie – bierze udział w paradzie, a nawet leci balonem.

Animacja trwa zaledwie 7 minut i jest dostępna na stronie Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” pod linkiem: http://www.przeszczep.pl/?a=tekst&id=1179 . Jak mówią twórcy, dzieci bardzo dobrze przyjmują temat transplantacji. Nie jest to dla nich nic zaskakującego, wolne są także od uprzedzeń, które często spotykamy u osób dorosłych. Daje to nadzieję, że w przyszłości w naszym kraju przeszczepy organów przestaną być tematem tabu.

Urszula Skirtun