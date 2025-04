Masaż przynosi dłoniom ukojenie, przy okazji działa też pozytywnie na cały organizm.

Poznaj zasady i zrób to sama

Na dłoniach znajduje się mnóstwo zakończeń nerwowych. Ugniatanie ich i głaskanie sprawia przyjemność, a zarazem reguluje pracę organów wewnętrznych (np. mózgu, pęcherza i jelit). Masaż ujędrnia skórę rąk (poprawia się ukrwienie), może też zmniejszyć dolegliwości reumatyczne. Aby osiągnąć terapeutyczny efekt, trzeba jednak wiedzieć, jak je masować.

Kierunek. Zawsze zgodnie z układem naczyń limfatycznych i krwionośnych – czyli od czubków palców w stronę nadgarstka.

Natężenie ucisku:

- Głaskanie. Rób to całą dłonią. Ruchy powinny być płynne i powolne. Po minucie pogłaszcz każdy palec z osobna.

- Rozcieranie. Przyłóż palce do drugiej dłoni. Nie odrywając ich od skóry, zataczaj kółka. Po minucie zacznij rozcierać kciukiem przestrzenie między kostkami. Potem wymasuj spód dłoni nadgarstkiem drugiej ręki.

- Ugniatanie. Masuj całą dłoń, a potem każdy palec z osobna – tak jakbyś miała zamiar przepchnąć krew do nadgarstka.

- Głaskanie (tak jak na początku). Potem zafunduj masaż drugiej dłoni.