Masaż niemowląt

Masaż niemowląt to książka skierowana przede wszystkim do mam, które poprzez czuły dotyk chciałyby swojemu dziecku przekazać głębokie zasoby zaufania i miłości, a także pewności siebie i w ten sposób położyć kamień węgielny pod jego przyszłe szczęśliwe i zdrowe życie. To zachęta, zaproszenie do częstego głaskania, przytulania i dotykania swojego malucha.