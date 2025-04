Złuszczająco-pilingująca MASKA NA STOPY L’biotica wypełniona jest aktywnie działającym płynem na bazie kwasów roślinnych. Maska skutecznie usuwa martwy, zrogowaciały naskórek, odciski oraz zgrubienia skóry. Wspomaga odnowę, regeneruje i intensywne wygładza stopy. Regularnie stosowana, zapobiega powstawaniu zrogowaceń.

Oprócz działania złuszczającego, maseczka pielęgnuje i regeneruje skórę stóp dzięki zawartości mocznika, ekstraktu z owoców papai oraz cytryny. Wyciąg z rumianku delikatnie koi świeżo złuszczoną i odnowioną skórę. Po kuracji złuszczającej stopy będą gładkie, miękkie i delikatne.

Odciski i zrogowacenia zaczynają złuszczać się od 4 do 10 dni po użyciu. W tym czasie nie używaj pumeksu, tarki ani innych środków do usuwania odcisków. Długość procesu złuszczania zależy od kondycji Twojej skóry stóp przed zabiegiem. Dla utrzymania efektu gładkich stóp, zabieg można powtórzyć co 30 dni. Nasączone skarpetki przeznaczone są do jednorazowego użycia, a ich rozmiar jest uniwersalny.

Złuszczająca maska do stóp L’biotica – krok po kroku:

1. Umyj i osusz stopy.

2. Przetnij opakowanie wzdłuż przerywanej linii. Włóż stopę. Dla lepszego efektu i komfortu zaleca się założyć dodatkowo bawełniane skarpetki.

3. Pozostaw na stopach od 60 do 90 min., zależnie od ich kondycji.

4. Usuń maskę i zmyj pozostałość płynu ciepłą wodą. Obumarły naskórek zacznie się złuszczać po kilku dniach.

Po ZAKOŃCZENIU ZŁUSZCZANIA dla utrwalenia efektu zastosuj REGENERUJĄCĄ MASKĘ DO STÓP L’biotica

Regenerująca MASKA DO STÓP na bazie naturalnych składników – masła shea, jabłka oraz mięty wygładza i silnie regeneruje suchą, spękaną i zrogowaciałą skórę stóp, znacząco poprawiając jej wygląd i kondycję. Skutecznie nawilża i odżywia nawet bardzo przesuszone i zniszczone stopy.

Dzięki nowoczesnej technologii, substancje aktywne zawarte w masce są doskonale wchłaniane i wnikają nawet w głębokie warstwy skóry. Efekt zobaczysz już po pierwszym użyciu – skóra stóp jest widocznie zregenerowana, nawilżona i gładka. Dla utrzymania efektu zadbanych i gładkich stóp zabieg powtarzaj 1-2 razy w tygodniu.

