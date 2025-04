Dlaczego tyjemy?



Otyłość bywa najczęściej wynikiem nieprawidłowego odżywiania się, nadmiernie energetycznych posiłków i siedzącego trybu życia, który nie jest naturalny dla człowieka. Jednakże błędy żywieniowe często popełniane są znacznie wcześniej, już w dzieciństwie m. in. w wyniku zaniedbań rodziców. Dorośli, którzy byli otyli w dzieciństwie, mogą zmagać się ze zbędnymi kilogramami, nawet jeśli w późniejszym okresie prowadzili zdrowy tryb życia. Wszechobecny stres i tempo życia także sprzyjają tyciu – nerwy często zajadamy przekąskami, a spożywając posiłki w pośpiechu, nie zwracamy uwagi na to, co jemy i w jakiej ilości. Często sięgamy po żywność wysoko przetworzoną i przesyconą konserwantami.

Reklama

Jakie są prawdziwe przyczyny otyłości?



Nadwaga i otyłość to jedynie maski – objawy złożonych przyczyn, które powodują, że część z nas przybiera na wadze w sposób niekontrolowany. „Warto zajrzeć pod maski otyłości. Warto zastanowić się, co tak naprawdę powoduje, że część ludzi tyje, a inni, w tych samych uwarunkowaniach, radzą sobie z kontrolą wagi” – mówi dr Justyna Leszka, Dziekan Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej, która wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Praktycznej Terapii Otyłości i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, organizuje 2 czerwca w Poznaniu konferencję pod tytułem „Maski otyłości”. „Zastanowienie się nad prawdziwymi przyczynami otyłości pomoże w zwalczaniu stereotypowego postrzegania osoby otyłej, a także w skutecznym doborze diety czy wręcz leczenia” – dodaje dr J. Leszka.

Zobacz też: Dlaczego nie możesz schudnąć? Galeria

Reklama

Czy odchudzanie ma sens?



Czy to, że nasza waga nie zawsze zależy tylko od nas oznacza, że nie warto się odchudzać i dbać o dietę? Oczywiście, że nie! Należy jednak czynić to w sposób przemyślany i przy profesjonalnym wsparciu. W przeciwnym razie można nabawić się dodatkowych zaburzeń zdrowotnych. Współcześnie wizerunek osoby szczupłej, dbającej o kondycję i zdrowie staje się wręcz wyznacznikiem statusu społecznego. Stąd tak ważne jest profesjonalne podejście do sprawy bilansowania diety czy odchudzania. Kolorowe poradniki i „diety cud”, na które moda równie szybko przychodzi, jak przemija, przestają wystarczać. Istnieje zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych dietetyków, którzy będą potrafili ustalić przyczynę otyłości, dobrać i poprowadzić właściwą dietę. „Na naszej uczelni kształcimy studentów na kierunku dietetyka, przygotowując ich do pracy pod względem solidnego wyposażenia teoretycznego oraz umiejętności praktycznych” – mówi dr J. Leszka. „Współcześnie dietetyk nie może skupiać się wyłącznie na tym, co pacjent je, ale także na jego uwarunkowaniach psychospołecznych, a nawet rodzinnych. Tylko to gwarantuje powodzenie w zapewnieniu zdrowia i szczupłej sylwetki” – dodaje.

Bardzo ważne jest propagowanie wiedzy dotyczącej żywienia i zdrowego stylu życia. Dlatego już od najmłodszych lat rodzice, lekarze, pedagodzy i inni specjaliści powinni edukować dzieci na temat zdrowej i zbilansowanej diety.

Zobacz też: Dlaczego nie chudniesz?

Źródło: materiały prasowe/ar