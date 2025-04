Diacetylen to substancja organiczna, będąca dodatkiem do produktów spożywczych. Używa się jej by nadać im maślany smak i aromat. Znajduje się on m.in. w prażonej kukurydzy, maśle, margarynie i innych produktach mlecznych. Naukowcy z Uniwersytetu Minnesoty ostrzegają, że ten składnik odżywczy zaburza działanie systemu nerwowego. Bardzo łatwo przenika do komórek mózgu i może prowadzić do choroby Alzheimera.

Badania na szkodliwość diacetylenu przeprowadzono dwa razy. Badacze dowiedli także, że składnik ten szkodliwie wpływa na płuca pracowników wytwórni margaryny.

Źródło: rp.pl/jm

Zobacz też: GPS Life - pomoc dla chorych na Alzheimera

Reklama