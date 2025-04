Poza możliwymi urazami mechanicznymi (wynikłymi najczęściej ze stosowania do celów erotycznych przedmiotów do tego nieprzeznaczonych) i ryzykiem uzależnienia, trudno mówić o jakichkolwiek zagrożeniach spowodowanych masturbacją. W przypadku kobiet na skutek autoerotyzmu zwiększa się ilość działającej antybakteryjnie kwasowej wydzieliny w pochwie. Natomiast u mężczyzn dochodzi do oczyszczania cewki moczowej płynem produkowanym przez gruczoł krokowy.O tym, że masturbacja jest dużo bezpieczniejsza niż stosunek z przygodnie spotkaną osobą, nie trzeba chyba wspominać.

