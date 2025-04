fot. Fotolia

1% Polaków cierpi na celiakię

Na celiakię – chorobę polegającą na nietolerancji glutenu – cierpi przynajmniej 1% społeczeństwa. To stanowi 380 000 osób w Polsce, a liczba ta wciąż wzrasta.

Jedyną metodą leczenia celiakii jest przestrzeganie przez całe życie ścisłej diety bezglutenowej.

Dla takich osób kłopot stanowi znalezienie miejsc poza domem, w których mogliby bezpiecznie zjeść bezglutenowy posiłek. Na szczęście wśród restauratorów zwiększa się świadomość problemów i oczekiwań ich gości. Świadczy o tym coraz większa liczba uczestników programu "Menu bez glutenu", stworzonego przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Certyfikat zdobyty w tym programie jest najlepszym potwierdzeniem bezpieczeństwa dla osób na diecie bezglutenowej.

Włączenie się do programu "Menu bez glutenu" było dla nas naturalnym krokiem – mówi Anna Gendaj, właścicielka wrocławskiej restauracji Food Art Gallery, posiadającej certyfikat. – "Sama jestem na diecie bezglutenowej, więc doskonale rozumiem, z jakimi problemami żywieniowymi borykają się osoby muszące ją stosować. Cieszymy się, że jest taka inicjatywa w Polsce, w którą włączają się także inne restauracje, podnosząc tym samym poziom swoich usług".

Coraz więcej restauracji z daniami bezglutenowymi

Dieta bezglutenowa nie oznacza wielkich wyrzeczeń. Niemal każde danie z karty może być przygotowane w wersji bez glutenu. Jest to możliwe, ponieważ cały proces przygotowania dania jest kontrolowany od początku do końca – każda potrawa powstaje na miejscu całkowicie od podstaw, na bazie wyłącznie najlepszej jakości naturalnych produktów.

To, co w krajach zachodnich jest standardem, w Polsce dopiero się rozwija. Przykładowo we Włoszech certyfikat tamtejszego stowarzyszenia osób z celiakią (AIC) posiada około 3000 barów, pizzerii, restauracji czy kawiarni. Dla porównania, na liście Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej (www.menubezglutenu.pl) znajduje się nieco ponad 100 lokali.

"Menu bezglutenowe w restauracjach za granicą stało się tak naprawdę normą. Świadomość restauratorów na temat diety bezglutenowej jest tam o wiele większa, dzięki czemu życie osób muszących ją stosować jest znacznie łatwiejsze. W Polsce widać dopiero pierwsze pozytywne zmiany w tym kierunku. Takich „świadomych” miejsc w naszym kraju w ostatnich dwóch latach powstało wiele i to bardzo cieszy" – dodaje Anna Gendaj.

