Masz zaparcia? Jedz ciała balastowe!

Co czwarta osoba dorosła narzeka na dolegliwości wynikające z zaparć. Problem częściej dotyka kobiety oraz starsze osoby. Jeśli cierpisz na zaparcia możesz mieć złe samopoczucie, bóle brzucha a także kolkę. Możesz być wyczerpana i nie mieć apetytu. Twoim wrogiem może być również nieprzyjemny zapach z ust. Wyróżnia się dwa typy zaparć - ostre i przewlekłe. Ostre zaparcie to jednorazowy przypadek. Jeśli twoje jelita nie wykonują swoich zadań (trawienie i wydalanie niepotrzebnych pozostałości) cierpisz na tzw. przewlekłe zaparcia.

Fot. Depositphotos



Najczęstszą przyczyną zaparć jest przyjmowanie zbyt małej ilości płynów, brak ruchu, częste stosowanie środków przeczyszczających a także sposób odżywiania. Jeśli twój jadłospis jest ubogi w ciała balastowe postaraj się to zmienić. Czym są ciała balastowe?

Ciała balastowe to celuloza, hemiceluloza, pektyny, lignina oraz śluzy roślinne, które mają zdolność pęcznienia. Nazwa ciała balastowe pochodzi od tego, że są one wydalane jako balast. Mimo, że nie są to substancje odżywcze, mają szczególny wpływ na twoje zdrowie. Enzymy obecne w jelicie grubym częściowo rozkładają ciała balastowe. Trawienie szczególnie pobudzają ciała balastowe zawierające śluzy. Są to tzw. środki spęczniające. Ich zaletą jest możliwość wiązania wody. Dzięki temu zwiększa się objętość treści jelitowej. Wynikiem tego jest rozciągnięcie ściany jelita i bardziej intensywny ruch robaczkowy.

Jeśli chcesz cieszyć się regularnymi wypróżnieniami przyjmuj ciała balastowe:

otręby pszenne w dziennej dawce ok. 13-40g,

siemię lnu ok. 2-3 łyżki dziennie,

nasienie płesznika ok. 10-30g,

łupiny nasienia płesznika indyjskiego 4-20g,

nasienie płesznika indyjskiego ok.10-40g,

Stosując środki spęczniające pamiętaj!

Terapię ciałami balastowymi, które zawierają śluzy roślinne rozpocznij od środków o niskim stopniu pęcznienia. Najniższy stopień pęcznienia spośród wymienionych środków ma siemię lniane.

Przyjmuj dużą ilość płynów. Gdy będziesz mało pić i przyjmować środki spęczniające nie pozbędziesz się zaparć, a możesz nawet spowodować, że zaparcia będą bardziej uciążliwe.

Weź pod uwagę to, że u niektórych osób ciała balastowe, które zawierają śluzy, mogą być przyczyną wzdęć.