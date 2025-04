Grzegorz Gorczyca, doktorant Politechniki Gdańskiej i twórca nowatorskiego materiału umożliwiającego szybkie gojenie ran zainfekowanych gronkowcem złocistym, został laureatem konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”. Materiał może trafić na rynek za dwa-trzy lata.

„Przygotowywany materiał będzie wykorzystywany do leczenia trudno gojących się ran zainfekowanych różnymi szczepami gronkowca złocistego” – wyjaśnia mgr inż. Grzegorz Gorczyca.

Poza właściwościami przeciwbakteryjnymi, materiał wykazuje właściwości przeciwutleniające – większe nawet kilkunastokrotnie od aktualnie stosowanych materiałów. Charakteryzuje się także zwiększoną zdolnością do absorpcji wysięków z rany – ma większą chłonność, dzięki czemu zapewnia odpowiednie wilgotne środowisko gojenia.

„Chociaż istnieje dość sporo tzw. opatrunków na bazie polimerów naturalnych, nasz opatrunek jest zupełnie inny. O jego innowacyjności stanowi połączenie unikalnych cech materiałów należących do tzw. opatrunków nowej generacji z potencjałem peptydów antydrobnoustrojowych, a zaproponowana technologia rozwiązuje wiele problemów, z jakimi dotychczas borykali się producenci produktów substytucyjnych” – mówi uczony.

Opatrunki te przeznaczone są głównie do stosowania na rany zainfekowane gronkowcem złocistym, dlatego peptydy w nich używane skierowane są głównie przeciwko niemu. Jednak w zależności od tego, jaki rodzaj czynników przeciwdrobnoustrojowych będzie wykorzystany w materiale opatrunkowym, mogą one być skierowane przeciwko innym drobnoustrojom. Materiał bez zawartości peptydów antydrobnoustrojowych może być z powodzeniem wykorzystany do opatrywania standardowych ran i skaleczeń.

Pieniądze na badania pochodzą z grantu w ramach programu "Ventures”, który Grzegorz Gorczyca otrzymał w 2010 roku na projekt pod nazwą „Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej”. W ramach grantu m.in. skompletował zespół.

Później uczony napisał biznes plan o nazwie AquaPharm, dzięki któremu wygrał konkurs „Jaskółki Przedsiębiorczości”. „Biznes plan powstał na bazie badań będących przedmiotem mojej pracy doktorskiej, którą realizuję aktualnie w Katedrze Technologii Leków i Biochemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej pod opieką prof. Sławomira Milewskiego” – mówi uczony.

Materiał ma opatentowany skład i technologię wytwarzania. Teraz czas na wdrożenie, produkcję i dystrybucję. „Mam nadzieję, że firmy produkujące wyroby medyczne bądź kosmetyczne zainteresują się naszymi opatrunkami” – podkreśla Gorczyca.

„Zanim jednak materiał zostanie wprowadzony do sprzedaży, musimy zainteresować odpowiedniego partnera gospodarczego, przeprowadzić szereg badań na odpowiedniej grupie odbiorców. W zależności od docelowej grupy odbiorców, czy to z rynku kosmetycznego, czy farmaceutycznego, wydaje mi się, że potrzebujemy od dwóch do trzech lat” – wyjaśnia.

W wiosennej edycji konkursu „Jaskółki przedsiębiorczości” wyróżniono trzy pomysły na biznes. Pierwszą nagrodą był tablet. Drugie miejsce zajęli Michał Ditrich i Tomasz Muszyński, doktoranci z Wydziału Mechanicznego PG autorzy projektu RenovaMED. W nagrodę otrzymali tys. zł oraz miejsce w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Trzecie miejsce i tysiąc zł otrzymał Maciej Skrzos, student Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG za projekt pt. Portal Medyczny Dla Lekarzy.

Konkurs „Jaskółki Przedsiębiorczości” jest adresowany do studentów i doktorantów naszej uczelni. Jego zadaniem jest propagowanie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. W konkursie preferowane są projekty bazujące na nowoczesnych technologiach oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu produktu lub usługi.

Informacja pochodzi z serwisu PAP - Nauka w Polsce.