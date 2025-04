W najnowszym „Proceedings of the Royal Society B” ukazał sie artykuł, w którym profesorowie Ken Smith i Shanen Robson z Uniwersytetu Stanu Utah w Salt Lake City dowodzą, że kobiety, które urodziły bliźniaki żyją dłużej.

Naukowcy poddali analizie dane dotyczące 59 tys. kobiet, które urodziły się w stanie Utah pomiędzy 1807 a 1899 rokiem. W badaniu uwzględniono dane kobiet, które żyły co najmniej 50 lat. Pod uwagę brano jedynie te matki, u których ciąża bliźniacza wystąpiła naturalnie, a nie była efektem stosowania przez kobietę antykoncepcji hormonalnej czy hormonalnych metod leczenia niepłodności.

W badanej grupie aż 4603 kobiety były matkami przynajmniej jednej pary bliźniaków. Okazało się, że kobiety te żyły dłużej. Ryzyko śmierci po przekroczeniu 50. roku życia było u nich niższe niż u kobiet, które urodziły pojedyncze dzieci o 8 proc. Miały one również więcej dzieci, a czas pomiędzy dwiema kolejnymi ciążami był u nich krótszy niż u innych matek. Matki bliźniaków dłużej zachowywały również płodność.

Naukowcy zaprzeczają jednak jakoby noszenie bliźniaków zwiększało siły witalne kobiet. Prawdą jest natomiast fakt, iż zdrowsze kobiety są w stanie urodzić bliźniaki.

