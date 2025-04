Czym są maty masujące?

Maty masujące kręgosłup to specjalne nakładane na krzesła i fotele powłoki, wyposażone w specjalny mechanizm masujący plecy lub kark, które najczęściej zasilane są prądem elektrycznym. Są bardzo proste w użyciu – wystarczy zamontować ją na miejscu, na którym siedzisz, a następnie włączyć, usiąść i... delektować się przyjemnym uczuciem masażu.

Zalety mat masujących

Na stronach internetowych producentów możemy poznać szeroką gamę zalet mat służących do masowania pleców. Wyliczanka pozytywów rozpoczyna się od korzyści zdrowotnych poszczególnych produktów, poprzez komfort użytkowania, kończąc na korzyściach finansowych (jednorazowy zakup maty jest tańszy niż wielokrotne prywatne masaże). Na pewno należy podkreślić fakt, iż maty poprawiają krążenie krwi, przez co wspomagają leczenie stanów zwyrodnieniowych kręgosłupa i przyspieszają odpoczynek mięśni po całym dniu siedzącej pracy. Wprowadzają także naprężone mięśnie w stan rozluźnienia i przyjemnego relaksu.

Maty masujące – czy zastąpią leczenie?

Ciężko znaleźć minusy w którejkolwiek z cech mat masujących i nadać jej zabarwienie „wady”. Warto podkreślić fakt, iż mata masująca jest jedynie wspomaganiem procesu rehabilitacji kręgosłupa, nie jest w stanie zastąpić samych zabiegów, wykonywanych przez rehabilitantów ani konsultacji lekarskich.

Rodzaje mat masujących

Obecnie dostępne są przeróżne warianty mat masujących. Można wymienić maty masujące uciskowe, wałkujące, rozcierające, pobudzające, rozgrzewające, czy ugniatające. Efekt masażu najczęściej osiąga się poprzez mechanizm polegający na obracających się kulkach wewnątrz maty. Istnieją także specjalne głowice, wysyłające na powierzchnię maty delikatne wibracje.

Dodatkowe ulepszenia

Większość mat zawiera dodatkowe udogodnienia dla swoich użytkowników – wbudowane podgrzewanie, dostępność różnych rodzajów masażu w jednej macie i różnych trybów pracy (masaż całościowy, masaż punktowy, różne szybkości). Najnowsze produkty mają nawet wbudowane specjalne poduszki, które wyciszają pracę mechanizmów wewnątrz maty, a także odtwarzacze muzyki (mp3).

Maty masujące do samochodu

Przydają się osobom, które na co dzień jeżdżą w długie trasy – kierowcom zawodowym oraz tym, którzy mają do przejechania długi odcinek drogi. Takie maty są wyposażone w gniazdka przystosowane do zapalniczek samochodowych. Zapewniają wysoki komfort jazdy oraz prawidłową postawę kierowcy podczas prowadzenia samochodu. Zapobiegają także obrzękom mięśni przykręgosłupowych, który powstaje podczas nieprawidłowego ułożenia ciała w fotelu samochodowym.

