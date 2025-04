Niebawem przywitamy lato i pokażemy nasze stopy światu, więc nie ma na co czekać – trzeba przywrócić im gładkość i zabrać się za ich pielęgnację już dziś. Jeżeli twoim piętom daleko jest do ideału, a ich powierzchnię pokrywają nieestetyczne pęknięcia, warto sięgnąć po krem, który przywróci im właściwą kondycję.

Maxulg® to krem, który skutecznie pielęgnuję oraz wygładza szorstki, suchy i popękany naskórek. Jego nawilżająco-ochronne działanie wynika z unikalnego połączenia mocznika (10%), ekstraktu z zielonej herbaty, ekstraktu z oczaru wirginijskiego, masła shea oraz panthenolu.

Mocznik ma silne działanie złuszczające, skutecznie usuwa zalegającą warstwę komórek naskórka. Dzięki temu substancje wnikają głębiej, a skóra szybciej się regeneruje. Natłuszcza i uzupełnia niedobory lipidów. Mocznik powoduje, że skóra jest gładka i jędrna.

Ekstrakt z oczaru wirgilijskiego wykazuje działanie przeciwzapalne, ściągające, bakteriobójcze. Przyspiesza proces regeneracji skóry, skutecznie ją odmładzając.

Olejek z drzewa herbacianego wykazuje działanie dezodoryzujące, zapobiega poceniu się stóp i zwalcza ich nieprzyjemną woń. Zmiękcza i uelastycznia stwardniałą skórę stóp. Pomaga łagodzić objawy egzemy, łuszczycy, stanów zapalnych skóry i zwalczać "suchość skóry" u diabetyków.

Masło shea uzupełnia niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz wzmacnia cement międzykomórkowy. Skutecznie chroni przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych i silnie wygładza szorstką, wysuszoną skórę. Zapewnia komfort i przyspiesza regenerację popękanej skóry. Zawiera również olej z migdałów.

Sposób użycia: stosować dwa razy dziennie na czyste i suche stopy.

Regularne stosowanie Maxulg® zwiększa efekt działania i utrzymuje skórę stóp we właściwej kondycji.

Maxulg® to produkt polski, dostępny bez recepty w aptekach na terenie całego kraju.

