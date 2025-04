Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wspiera działania edukacyjne na temat migotania przedsionków skierowane do osób młodych. Wyrazem tego jest współpraca z MC Silkiem, w ramach której powstał utwór poświęcony tej chorobie. W ciągu pierwszych trzech dni od umieszczenia wideoklipu na kanale Youtube artysty obejrzano go już ponad 100 tysięcy razy.

MC Silk to sceniczny pseudonim Daniela Ciupryka, 34-letniego rapera pochodzącego z Tarnowa. Po raz pierwszy osiągnął on rozgłos trzy lata temu dzięki zwycięstwu w pojedynku na fast rapping (szybkie rapowanie), który wygrał z Georgem Watskym, raperem z Los Angeles. Od tego czasu znany jest jako najszybszy raper na świecie. MC Silk jest nie tylko muzykiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu (w 2011 r. wydał trzypłytowy album „Love Against The Machine”, regularnie koncertuje z zespołem grającym mieszankę hip-hopu, funku, jazzu, elektroniki), ale również niezwykle skutecznie posługuje się językiem nowych mediów – a najpopularniejsze materiały wideo udostępniane przez niego na Youtube osiągają po kilka milionów wyświetleń.

W utworze i wideoklipie MC Silk w nieszablonowy sposób opowiada o migotaniu przedsionków i związanym z nim ryzykiem udaru mózgu. Jest to pierwsza tego rodzaju akcja edukacyjna skierowana do młodzieży i młodych dorosłych poświęcona tej chorobie.

– Obecnie w Polsce na migotanie przedsionków choruje ok. 400 000 osób. Szacuje się jednak, że w ciągu najbliższych 20 lat liczba ta wzrośnie dwukrotnie – do 800 000. Niektórzy mówią wręcz, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa nastąpi prawdziwa epidemia MP. Z całą pewnością czeka nas też wzrost liczby udarów mózgu związanych z tą chorobą – powiedział prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Dlatego należy działać już dziś i edukować ludzi w każdym wieku, zarówno starszych, jak i młodych, o ryzyku związanym z migotaniem przedsionków. PTK organizuje wiele prozdrowotnych akcji informacyjnych takich jak np. obchodzony co roku Światowy Dzień Serca. Do tej pory nie angażowaliśmy się jednak w działania skierowane bezpośrednio do osób w wieku 15-30 lat. Jesteśmy przekonani, że ta grupa jest nie mniej ważna niż pozostałe – migotanie przedsionków może już dziś być problemem, z którym borykają się ich bliscy, a z biegiem lat zacznie dotyczyć i ich samych. Cieszymy się, że możemy współpracować z osobą, która mówi ich językiem i na pewno zostanie przez młodych ludzi wysłuchana.

– Uwielbiam wyzwania i nieszablonowe projekty. Stworzenie utworu dotyczącego tematyki udaru mózgu niewątpliwie było jednym z tych projektów, które są mocno wymagające, przez co zwracają uwagę przede wszystkim formą. Dodatkowo nikt wcześniej nie opowiadał o problemie migotania przedsionków językiem rapu – powiedział MC Silk. – To bardzo ważne, że przygotowany utwór spotkał się z tak pozytywnym przyjęciem. Mam nadzieję, że przyczyni się do zwiększenia świadomości w tym temacie i przybliży jego znaczenie odbiorcom. To niesamowite, że kilka prostych informacji może uratować komuś życie.

Migotanie przedsionków to najpowszechniejsze z długo utrzymujących się zaburzeń rytmu serca. Jego częstość występowania w całej populacji szacuje się na około 1%. Arytmia ta rozwinie się u co czwartej dorosłej osoby powyżej 40. roku życia. Migotanie przedsionków może prowadzić do szeregu poważnych powikłań. Szybka i nieregularna akcja przedsionków w MP zmniejsza wydajność pompowania krwi do komór. Ze względu na zastój krwi w przedsionkach mogą tworzyć się skrzepy. Skrzepliny te mogą następnie ulegać oderwaniu i przemieszczać się z prądem krwi, zatykając naczynia krwionośne w mózgu i prowadząc do niedokrwiennego udaru mózgu.

MP pięciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru — co roku liczba osób, u których dochodzi do udaru mózgu związanego z tą chorobą sięga trzech milionów. Ponadto udar związany z migotaniem przedsionków charakteryzuje się szczególnie ciężkim przebiegiem i upośledzeniem funkcjonalnym, a połowa pacjentów z udarem mózgu związanym z migotaniem przedsionków umiera w pierwszym roku od wystąpienia udaru.

Zrozumienie, czym jest migotanie przedsionków, stanowi pierwszy krok do zmniejszenia ryzyka udaru mózgu. Osoba z podejrzeniem MP powinna zgłosić się do lekarza, który zaleci stosowanie odpowiedniej terapii profilaktycznej.

