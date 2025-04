Męcząca migrena

Co znaczy migrena, wie tylko ten kto choć raz jej doświadczył. Pozostali podchodzą raczej sceptycznie do tego zagadnienia i często traktują cierpiących na migrenę z przymrużeniem oka lub nawet lekceważeniem. Migrena często traktowana jest jako wykręcanie się od pracy, obowiązków. Mnie też boli głowa - to zdanie słyszał pewnie nie raz człowiek z tym schorzeniem.