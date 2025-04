Ludzie zostali stworzeni w sposób kompletny – tak według Otmara Jennera brzmi pierwsza zasada medycyny duchowej. W swojej książce „Medycyna Duchowa. Uzdrawiania XXI wieku” przedstawia, czym według niego jest leczenie duchowe we współczesnym świecie. Swoją wiedzę opiera na własnych doświadczeniach i barwnym życiorysie, w którym artystyczna wrażliwość muzyka i od dziecka zaszczepiona religijność oraz duchowość, przełamywana była okrucieństwem wojny, którą poznał jako korespondent wojenny.

Odwołując się zarówno do swoich, jak i naszych własnych doświadczeń, udowadnia, że medycyna duchowa towarzyszy nam od dzieciństwa i każdy odczuł kiedyś jej uzdrawiającą moc. Nie starając się na siłę „nawrócić” niedowiarków i krytyków, w zaskakująco prostych słowach przekonuje, że nie są to tylko mgliste i wydumane teorie, a sami uzdrowiciele nie muszą koniecznie okazać się bujającymi w obłokach znachorami.

Potwierdzają to opisane w pierwszej części książki przypadki trzech lekarzy, którzy rozwinęli w sobie umiejętności uzdrowiciela duchowego i opierając się na swojej ogromnej wiedzy z dziedziny medycyny konwencjonalnej, rozpoczęli pracę, w tym kontrowersyjnym zawodzie.

W kolejnych dwóch częściach poznajemy filozofię medycyny duchowej i jej podstawowe zasady oraz przykłady konkretnych przypadków i doświadczeń, stanowiących bazę dla opisanych krok po kroku metod pracy autora.

Tym, którzy chcieliby sprawdzić teorię w praktyce, polecamy przejście do działu czwartego, w którym zamieszczony został podręcznik z dokładnym programem szkoleniowym i ćwiczeniami. Można to zrobić po przeczytaniu poprzednich partii lub od razu, ponieważ części książki są niezależne i można je czytać bez znajomości pozostałych. Jest to niewątpliwym udogodnieniem dla czytelników, mogących korzystać z niej w dowolny sposób i niczym kanały telewizyjne zmieniać w zależności od potrzeb i zainteresowań.

To, co może zaskakiwać, ale także uwiarygodnić przedstawione w książce teorie, to fakt, że nie brakuje w niej również krytyki i słów mających ostudzić gorące przekonania osób postrzegających uzdrowiciela jako Boga. Dowiedzieć się z niej zatem możesz, jak odróżnić tych kompetentnych uzdrowicieli od szarlatanów oraz czy faktycznie należy bać się tego typu metod, a także jak samodzielnie osiągnąć harmonię ducha i ciała oraz oczyścić swoje energetyczne czakry przy odrobinie wiary i chęci do pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tej książki, zajrzyj do jej zakładki.

