Wprowadzenie zakazu

Naukowcy z Departamentu Badań Tytoniowych, Centrum Badań Zdrowia Ludności i Narodowej Instytucji Zdrowia Publicznego w stanie Morelos w Meksyku oraz z Uniwersytetu im. Johna Hopkinsa w Baltimore w Stanach Zjednoczonych wykazali, że wprowadzenie zakazu palenia nie prowadzi do negatywnych skutków ekonomicznych dla właścicieli restauracji, klubów nocnych, barów i tawern.

W 2004 roku Meksykańskie Stany Zjednoczone podpisały i ratyfikowały traktat Światowej Organizacji Zdrowia. Międzynarodowe porozumienie, czyli Ramowa Konwencja w Sprawie Kontroli Wyrobów Tytoniowych, obejmuje obecnie 168 państw i wyznacza globalne priorytety dla lokalnych polityk antytytoniowych. W myśl 8 Artykułu Konwencji, niekwestionowane ryzyko zdrowotne dla osób niepalących, narażonych na wdychanie skażonego dymem papierosowym powietrza, zobowiązuje sygnatariuszy do stopniowego wprowadzania zakazu palenia w miejscach publicznych.

Gdzie nie wolno palić?

Obowiązująca od kwietnia 2008 roku Ustawa o Ochronie Zdrowia Osób Niepalących na terenie Dystryktu Federalnego, w tym miasta Meksyk, zakazuje palenia w lokalach publicznych, takich jak restauracje, bary i inne placówki handlowe, gdzie niemożliwa jest swobodna cyrkulacja świeżego powietrza. Ponadto, zakazem objęto transport publiczny i taksówkarzy. Rok później, w maju 2009 roku, rząd Meksyku wprowadził Ogólnokrajowe Prawo Kontroli Wyrobów Tytoniowych. Od tego czasu, we wszystkich stanach obowiązuje zakaz palenia wewnątrz budynków będących miejscami pracy, w szczególności w biurach, szkołach i szpitalach oraz zamkniętych miejscach publicznych i środkach komunikacji.

Wyniki badań

Naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak na sytuację ekonomiczną restauracji, klubów nocnych, barów oraz tawern, mierzoną za pomocą poziomu przychodów, wynagrodzenia pracowników oraz zatrudnienia, wpłynął zakaz palenia na terenie Dystryktu Federalnego?”. Badania prowadzono w okresie od stycznia 2005 roku do kwietnia 2009 roku. Analiza porównała wysokość wskazanych wielkości ekonomicznych w dwóch próbach. Pierwsza obejmowała 47 restauracji oraz 9 klubów nocnych, barów i tawern miasta Meksyk. Druga, 19 restauracji oraz 9 klubów nocnych, barów i tawern z terytorium stanów: Jalisco, Nuevo León oraz México (inne niż miasto Meksyk). Dane pobrano z Miesięcznego Przeglądu Sektora Usług, opracowywanego przez Narodowy Instytut Statystyki i Geografii.

Prace badawcze nie wykazały negatywnego wpływu Ustawy o Ochronie Zdrowia Osób Niepalących na terenie Dystryktu Federalnego z kwietnia 2008 roku na przychody, wynagrodzenie pracowników oraz poziom zatrudnienia w monitorowanych restauracjach, klubach nocnych, barach oraz tawernach. W restauracjach miasta Meksyk, przychody, płace oraz liczba pracowników, wzrosły odpowiednio o 24,8%, 28,2% oraz 16,2%. W klubach nocnych, barach i tawernach, odnotowano spadek przychodów o 1,5%, wzrost wynagrodzenia o 0,1% oraz podniesienie poziomu zatrudnienia o 3%. Równocześnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego potwierdził zmniejszenie stężenia dymu nikotynowego w lokalach Dystryktu Federalnego w ostatnich 13 miesiącach badań.

Analiza udowodniła więc występowanie pozytywnego wpływu zakazu palenia zarówno na zdrowie klientów, jak i wyniki ekonomiczne lokali gastronomiczno-rozrywkowych.

Co na to mieszkańcy?

Co więcej, działania Zgromadzenia Ustawodawczego Dystryktu Federalnego zdobyło społeczną aprobatę. W marcu 2008 roku, miesiąc przed wejściem w życie ustawy, 80% mieszkańców miasta Meksyk poparło nowe regulacje prawne dotyczące restauracji. W grudniu 2008 roku „za” opowiedziało się już 93%. Zakaz palenia w barach również wywołał pozytywną zmianę nastawienia wśród ludności. 61% obywateli Dystryktu Federalnego akceptowało projekt w marcu, natomiast w grudniu grono zwolenników wzrosło do 71%.

Nie tylko Meksyk

Wnioski dla Meksyku korespondują z wynikami rosnącej liczby ogólnoświatowych badań nad ekonomicznymi skutkami ograniczeń przestrzeni dla palaczy. Pozytywny lub neutralny wpływ zakazu palenia potwierdzają: Afryka Południowa, Nowa Zelandia, Hong Kong, stan Tasmania w Australii, Urugwaj, Kanada, stany Kalifornia, Massachusetts, Arizona oraz miasto New York w Stanach Zjednoczonych.

