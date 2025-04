Melanoma, czyli wszystko co musisz wiedzieć o raku skóry

Przebywając zbyt dużo czasu na słońcu ryzykujesz, że komórki skóry ulegną anormalnej transformacji, która skończyć się może poważną chorobą.

Melanoma to najgroźniejszy z dużej grupy nowotworów skóry, bo atakuje również narządy wewnętrzne i kości. Na szczęście, to również jeden z tych przypadków raka, gdzie wczesna diagnoza oznacza ogromna szansę na całkowite wyleczenie.

Czynniki sprzyjające występowaniu tego niezwykle groźnego nowotworu do genetyka (podobne wypadki w rodzinie) oraz wszelkiego typu niezwyczajne zmiany na skórze, np. pieprzyki, znamiona o nietypowej barwie czy kształcie. One same nie oznaczają choroby, ale jedynie predyspozycję – zaniepokojenie powinny budzić za to wszelkie ich zmiany.

Zazwyczaj melanoma pojawia się w skórze bez dotychczasowych zmian – u mężczyzn na górnej części pleców, u kobiet na nogach. Płaskie, brązowe i czarne pieprzyki o nierównych brzegach i asymetrycznym kształcie to znak alarmowy, że trzeba wybrać się do lekarza. Specjalista zwykle pobierze wycinek tkanki do badania i odda ją do laboratorium, aby zdiagnozować czy obecne są komórki nowotworowe. Pozytywne wynik zwykle wymaga sprawdzenia również węzłów chłonnych – choroba rozprzestrzenia się szybko!

Najczęstsza metoda leczenia to wycięcie zmiany – w początkowych fazach to powinno wystarczyć. Po zabiegu pozostaje zwykle blizna, zaś pacjent musi zgłaszać się do regularnej kontroli przez następne pięć lat. W przypadku przerzutów na węzły chłonne oprócz interwencji chirurgicznej stosuje się leczenie interferonem.

Zamiast jednak się bać, najlepiej zadbać o profilaktykę, a ta jest bardzo jednoznaczna:

nie przebywać na słońcu między 10.00 a 16.00;

przy ostrym słońcu nosić długi rękaw i nogawki;

używać na co dzień faktorów słonecznych – min. 15 SPF, z filtrami UVA i UVB

sięgać po silniejsze filtry, jeśli przebywamy na wyższych terenach;

unikać długiego opalania i solarium.

Agata Chabierska