Uzupełnienie poziomu melatoniny w organizmie w naturalny sposób reguluje pracę wewnętrznego zegara, przywracając właściwe rozpoznanie dnia i nocy. Doraźne środki nasenne pozwalają zasnąć, ale nie dają dobrej jakości snu. Rano budzimy się otępiali i nie odczuwamy całkowitej regeneracji.

Jak potwierdzają liczne badania melatonina:

wydłuża czas snu – ilość godzin przespanych w nocy to bardzo indywidualna sprawa. Jedni potrzebują 5 godzin, inni – wstają wypoczęci dopiero po 8. W dzisiejszych czasach wiele osób skarży się jednak na niewystarczającą ilość snu. Czują się niewypoczęci i zmęczeni, ich sen kończy się zbyt szybko. Melatonina reguluje procesy wewnątrz organizmu, dzięki czemu człowiek budzi się, kiedy zdecyduje o tym indywidualny zegar.

przywraca marzenia senne – marzenia senne występują najczęściej w fazie REM (rapid eye movement). Zdaniem naukowców każdy człowiek śni, ale nie wszyscy pamiętają swoje sny po przebudzeniu. Rolą marzeń sennych jest porządkowanie umysłu, układaniem tego, co zrodziło się w myślach podczas funkcjonowania na jawie. Dlatego tak ważne jest, by śnić. To oczyszcza umysł. Niektórzy posuwają się również do stwierdzeń, że dzięki marzeniom sennym człowiek jest w stanie funkcjonować w ciągu dnia.

zmniejsza częstość przebudzeń – nawet krótkotrwałe przebudzenia są dla organizmu męczące. Mózg nie jest w stanie właściwie odpocząć, a jest to spowodowane zakłóceniem faz snu. Melatonina reguluje fazy snu, dzięki czemu człowiek przesypia całe noce.

zwiększa łatwość rannego wybudzania i daje uczucie wyspania – problemy z rannym wstawaniem oraz odczuwanie zmęczenia tuż po przebudzeniu mogą wynikać ze zbyt krótkiego snu bądź są konsekwencją częstych przebudzeń w nocy. Melatonina poprzez regulowanie procesów zapewni spokojny i dobry jakościowo sen.

Jak stosować melatoninę?

Melatoninę można uzupełniać przyjmując ją w postaci tabletek Melatonina LEK-AM. Przeciętnie stosowane dawki mieści się w granicach od 1 do 5 mg na dobę.

Lek należy przyjmować zawsze wieczorem, najczęściej na około godzinę przed snem.

Można zastosować dwa sposoby dawkowania. Pierwszym z nich jest rozpoczęcie terapii od 1 mg i w przypadku braku zadawalającego efektu po ok. 2-3 tyg. zwiększenie dawki do 3 mg. Jeśli nie pojawia się poprawa po ok. 2-3 tygodniach należy zwiększyć dawkę do 5 mg. Innym sposobem jest rozpoczęcie terapii od dawki 5 mg i w przypadku zadawalającego efektu zmniejszenie jej do 3 mg, a nawet do 1 mg. Pierwsze efekty widoczne są po minimum 2 tygodniach regularnego stosowania.

Źródło: materiały prasowe Flywheel PR/mn