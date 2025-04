Melissa officinalis jest rośliną wieloletnią i pochodziła początkowo z Bliskiego Wschodu. Zawiera nie tylko olejki eteryczne, ale także garbniki i flawonoidy. Zwana jest również pszczelnikiem (melisa z greckiego to pszczoła) oraz cytrynowym zielem. Od lat stosowana jest głównie jako środek uspokajający, zwalczający bezsenność. Ponadto wspomaga trawienie i działa przeciwskurczowo.Jak spożywać melisę?Melisę można połączyć z sałatkami, twarożkiem oraz innymi ziołami. Ponadto zastosowanie znajduje jako dodatek do zup, sosów, potraw

mięsnych i rybnych. Świeże liście można zamrozić w kostkach lodu, aby móc dodawać je do schłodzonych napojów. Z suszonych liści można przygotować herbatę ziołową.

