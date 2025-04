Osteoporoza jest chorobą dietozależną. Zapotrzebowanie na wapń i witaminę D, które zmniejszają ryzyko tak częstych w osteoporozie złamań, w menopauzie osiągają najwyższą wartość w życiu człowieka. Do 24. roku życia normą jest 1200 mg wapnia. Człowiek dorosły potrzebuje go w ilości 1000 mg, natomiast dla kobiety w okresie menopauzy wartość ta znów wzrasta do 1000-1500 mg (będzie ona niższa w przypadku stosowania hormonalnej terapii zastępczej).

