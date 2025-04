ŚNIADANIE (300-375 kcal):



Kanapki z pasztetem z soczewicy (1 porcja – 350 kcal)

Składniki:

chleb razowy – 2 kromki,

pasztet z soczewicy – 2 kawałki,

pomidor – 1 sztuka

Składniki na cały pasztet:

500 g czerwonej soczewicy,

2 słodkie marchewki,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżeczki suszonej pietruszki,

½ łyżeczki suszonej ostrej papryczki,

2 łyżeczki przyprawy curry,

2 jajka,

garść nasion dyni,

odrobina soli ziołowej i pieprz.

Przygotowanie:

Utrzeć marchewkę na tarce o grubych oczkach. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Dorzucić startą marchewkę. Dodać przyprawy: suszoną pietruszkę, ostrą papryczkę i curry. Podsmażyć chwilę i dołożyć soczewicę. Wycisnąć czosnek. Całość zalać wodą i posolić. Gotować, aż całość uzyska konsystencję gęstej masy. W razie potrzeby sukcesywnie dolewać wodę. Masę wystudzić, dodać jajka i nasiona dyni. Keksówkę wyłożyć papierem do pieczenia, przełożyć masę. Piec w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez ok. 30 minut.

Zobacz też: Żyć bez działań niepożądanych

II ŚNIADANIE (225 kcal)



Koktajl jagodowo-brzoskwiniowy (1 porcja – 230 kcal)

Składniki:

jagody czarne mrożone/świeże borówki – 6 łyżek,

jogurt naturalny – 1 małe opakowanie,

płatki żytnie – 3 łyżki,

świeża brzoskwinia – 1 sztuka,

miód – 1 łyżeczka.

Przygotowanie:

Płatki żytnie namoczyć w około 3 łyżkach wodzy i poczekać, aż ją wchłoną. Jogurt wymieszaj z miodem. Brzoskwinię obierz i pokrój w plastry. Składniki układaj warstwami w szklance.

OBIAD (450-525 kcal)



Zupa pomidorowa z makaronem i cukinią (1 porcja – 180 kcal)

Składniki:

cukinia – ½ sztuki,

pomidor – 1 sztuka,

cebula – ¼ sztuki,

makaron pełnoziarnisty – 3 łyżki (suchego),

jogurt naturalny – 1 łyżka.

Przygotowanie:

Pokroić cukinię w kostki, gotować w wodzie (¼ szklanki) 10 minut (nie odlewać wody). Pokroić pomidory i cebulę. Dodać cebulę, pomidory, pieprz, zmiażdżony czosnek do garnka z cukinią. Dusić pod przykryciem około 30 minut, zabielić jogurtem. W międzyczasie ugotować makaron. Makaron dodać do zupy. Posypać posiekaną natką pietruszki.

Kurczak w liściach bazylii (1 porcja – 280 kcal)

Składniki:

pierś kurczaka – 100 g,

brokuły – 2 szklanki,

olej rzepakowy – 1 łyżka,

czerwona papryka – ¼ sztuki,

ryż brązowy – 2 łyżki (suchego),

cebula (mała) – 1 sztuka,

bazylia – 7 g.

Przygotowanie:

Kurczaka i paprykę pokroić na małe kawałki, a cebulkę w plasterki. Rozgrzać na średnim ogniu dużą patelnię teflonową. Wrzucić cebulkę, smażyć minutę, dodać kurczaka, smażyć 3 minuty. Wrzucić brokuły, smażyć 5 minut. Dodać paprykę, startą skórkę cytrynową, posolić do smaku odrobiną soli ziołowej, zalać ½ szklanki wody. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i gotować bez przykrycia 2-3 minuty. W miseczce wymieszać łyżkę oleju ze świeżą bazylią, polać kurczaka. Podawać z ugotowanym ryżem.

DESER (150 kcal)



Mus owocowy (1 porcja – 70 kcal)

Składniki:

jabłko – 1 sztuka,

banan – ½ sztuki,

cynamon – ½ łyżeczki.

Przygotowanie:

Owoce zmiksować, posypać szczyptą cynamonu.

KOLACJA (300 kcal)



Leczo warzywne (1 porcja – 320 kcal)

Składniki:

bakłażan – ½ sztuki,

cukinia – ½ sztuki,

cebula – ¼ sztuki,

pomidor – 1 sztuka,

oliwa – 1 łyżka,

bułeczka pełnoziarnista – 1 sztuka.

Przygotowanie:

Rozgrzać piekarnik, naczynie do zapiekania polać łyżką oliwy, włożyć pokrojonego w plastry bakłażana, polać 4 łyżkami wody. Piec 15 minut. Na patelni podgrzać posiekaną cebulę w 2 łyżkach wody. Gotować bez przykrycia 5 minut. Dodać zmiażdżony czosnek i pokrojoną w plastry cukinię. Dusić 10 minut. Dodać obrane i pokrojone pomidory i przyprawy, dusić 5 minut. Posypać natką pietruszki. Dodać do reszty warzyw bakłażana.

Źródło: akcja „Nie zawal! Wybierz życie" (www.niezawal.pl)/jm

Zobacz też: Dieta pozawałowa