Po sukcesie pierwszej edycji kampanii edukacyjnej „Męska Sprawa” organizatorzy zdecydowali się po raz drugi przeprowadzić spotkania dla pacjentów, mężczyzn zagrożonych zachorowaniem na raka gruczołu krokowego oraz ich najbliższych. Pod koniec 2011 roku i na początku 2012 w wybranych placówkach w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie całej Polski odbędą się bezpłatne spotkania edukacyjne, które będą okazją do pogłębienia wiedzy na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych, objawów i leczenia raka gruczołu krokowego oraz przeciwdziałania odległym skutkom tej choroby. Wzorem pierwszej edycji odbędą się one zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w małych miastach.

Niezwykle ważne jest poznanie i zrozumienie wszystkich aspektów leczenia, nie tylko medycznych, ale i psychologicznych. Dlatego chcemy zapewnić pacjentom i osobom z grupy podwyższonego ryzyka dostęp do rzetelnych i kompleksowych informacji, które bezpośrednio przyczynią się do wzrostu świadomości. To pomaga w osiągnięciu sukcesu prowadzonej terapii oraz podnoszeniu jakości życia chorego – mówi Tadeusz Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Prostaty, Nerek, Pęcherza i Jąder „Gladiator” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego.

Spotkania organizowane w ramach kampanii edukacyjnej „Męska Sprawa” skierowane są nie tylko do mężczyzn, ale również ich partnerek życiowych czy córek. Doświadczenie z pierwszej edycji pokazuje, że kluczową rolę w terapii i procesie zdrowienia pełni wsparcie i pomoc najbliższych.

Cieszę się, że organizatorzy kampanii rozpoczęli drugą edycję spotkań kierowanych do pacjentów i ich rodzin. Prowadzenie działań z zakresu edukacji pacjentów czy osób zagrożonych zachorowaniem na raka gruczołu krokowego może przyczynić się w przyszłości do poprawy wykrywalności raka gruczołu krokowego w początkowym stadium nowotworu, co jednoznacznie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie pacjenta – mówi prof. Tomasz Demkow, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Urologicznego - Jednocześnie pragnę wyrazić radość, że pierwsza edycja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem zarówno pacjentów, jak i najbliższych. Rozszerzenie relacji pacjent – lekarz o bliskich pacjenta jest bardzo ważnym krokiem w procesie edukacji i profilaktyki – dodaje.

W trakcie pierwszej edycji ponad 5 700 pacjentów, ich rodzin i bliskich skorzystało ze spotkań edukacyjnych. Podczas spotkań odbyły się liczne dyskusje, a eksperci najczęściej odpowiadali na pytania dotyczące m.in. terapii, aktywności seksualnej czy diety.

