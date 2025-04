Dane epidemiologiczne wskazują, że rak gruczołu krokowego zaliczany jest, zaraz po raku płuc, do najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Najnowsze dane Krajowego Rejestru Nowotworów pokazują, że w Polsce rak prostaty dotyka ponad 8 tys. mężczyzn rocznie, a umieralność kształtuje się na poziomie około 4 tys. rocznie.

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się wyraźny wzrost zachorowań na raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn powyżej 45. roku życia oraz wzrost liczby zgonów z powodu tego nowotworu wśród mężczyzn będących pomiędzy 50. a 79. rokiem życia. Szansą na odwrócenie obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie raka gruczołu krokowego są badania profilaktyczne realizowane rutynowo wśród pacjentów będących w grupie podwyższonego ryzyka oraz szeroko zakrojone działania edukacyjne realizowane zarówno wśród osób potencjalnie zagrożonych chorobą, jak i pacjentów będących w trakcie terapii.

Działania realizowane w ramach kampanii edukacyjnej "Męska sprawa" mają przyczynić się bezpośrednio do wzrostu świadomości mężczyzn w zakresie konieczności kontrolowania swojego stanu zdrowia i przeciwdziałania odległym skutkom choroby. Dodatkowo mają przyczynić się do poprawy ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich wśród pacjentów będących w trakcie i po terapii.

W czasie spotkań będzie można skorzystać z porad specjalisty, m.in. uzyskać konsultację w zakresie poprawy jakości życia w czasie leczenia przerostu gruczołu krokowego. W ramach kampanii uruchomiono także infolinię z dyżurami seksuologów i psychoonkologów, gotowymi odpowiadać na nurtujące pacjentów i ich bliskich pytania.

Dzięki spotkaniom edukacyjnym informacje o tym, jak ważna jest profilaktyka oraz jak wesprzeć osobę chorą mają szansę dotrzeć do najbardziej zainteresowanych, nie tylko mężczyzn, ale też ich partnerek życiowych czy córek. "Z własnego doświadczenia wiemy, że choroba nowotworowa wprowadza zmiany nie tylko w życiu chorego, ale i jego otoczenia, dlatego tak istotne jest aktywne włączenie najbliższych – rodziny, przyjaciół, znajomych do kręgu komunikacji. Nie zapominajmy też, że grupy wsparcia, takie jak nasze stowarzyszenie, na co dzień pomagają w zmaganiach nowotworowych" – podkreśla Mirosław Siemiradzki, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Prostaty, Nerek, Pęcherza i Jąder im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”.

Ambasadorem kampanii „Męska Sprawa” został Krzysztof Krauze, reżyser, który na raka prostaty choruje od 5 lat. Osobiste doświadczenie choroby pozwala mu dzielić się zdobytą wiedzą. We wrześniu 2010 r. stworzył nawet swój antyrakowy dekalog ze wskazówkami. "Na wizytę do lekarza najlepiej udać się z osobą bliską, która będzie w stanie przyjąć większą porcję wiadomości niż my sami. Zrozumienie choroby, poznanie metod leczenia, zmiana trybu życia i codziennych nawyków to ważne podstawowe zasady życia z nowotworem. Nie chodzi o to, by z nim walczyć, ale umieć z nim żyć i nie zgadzać się na jego warunki, a następnie podjąć decyzję o rozstaniu, tak jak z przyjacielem. Psychiczne nastawienie i dzielenie się chorobą z bliskimi, dobry lekarz są kluczowe w tej sytuacji" – powiedział Krzysztof Krauze.

Opiekę merytoryczną nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Urologiczne. Sponsorem kampanii jest firma AstraZeneca Pharma Poland.

Aktualna lista miast oraz terminów spotkań jest dostępna na stronie internetowej www.gladiator-prostata.pl/kampania.

