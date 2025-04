Wyniki najnowszych badań wykazują, że mężczyźni doskonale zapamiętują szczegóły i są bardziej wrażliwi na nagle pojawiające się bodźce. Kobiety natomiast lepiej radzą sobie z rozróżnianiem kolorów. Za różnice w widzeniu między mężczyznami a kobietami odpowiedzialne jest stężenie męskich hormonów (androgenów). W korze wzrokowej, która odpowiada za przetwarzanie obrazów, jest ich sporo.

Naukowcy z Brooklyn College w City University of New York zbadali parametry wzroku, które są uformowane dzięki sygnałom pochodzącym z rejonu wzgórza. Sygnały te docierają do kory mózgowej w rozwoju zarodkowym. Tutaj istotną rolę ogrywa testosteron, który stanowi różnicę pomiędzy kobietami a mężczyznami. Mężczyźni posiadają 25% więcej tego hormonu niż kobiety.

Naukowcy z City University of New York porównali wzrok kobiet i mężczyzn wieku powyżej 16 lat. Grupa ochotników, którzy się zgłosili, to studenci, pracownicy liceów i uniwersytetów. Wszyscy ochotnicy musieli mieć zdolność do prawidłowego widzenia i rozróżniania kolorów. W trakcie badania ochotnicy musieli opisać kolory z widzianego zakresu światła. Wynik tego badania był jednoznaczny: mężczyźni rozpoznają mniej kolorów niż kobiety.

Aby wyczulić widzenie na kontrasty, naukowcy posłużyli się jasnymi i ciemnymi paskami migającymi w pionie lub w poziomie. Paski te zbliżały się do siebie i oddalały. Mężczyźni rozróżniali zmieniające się obrazy lepiej i szybciej oraz byli w stanie dostrzec węższe paski w przeciwieństwie do kobiet.

