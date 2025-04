SPA - wyrażenie to pochodzi z łaciny i oznacza skrót od wyrażenia “salus per aquam”, czyli zdrowy przez wodę. Woda jako źródło życia wykorzystywana jest w różny sposób w centrach kosmetycznych, kąpieliskach leczniczych, uzdrowiskach. Słowo Spa stało się dziś terminem międzynarodowym, pod którym kryje się korzystanie z różnego rodzaju miejsc i zabiegów zapewniających relaks, dobre samopoczucie oraz dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.

Czemu to nie jest zły pomysł?

Dawniej mężczyzna dbający o urodę był przedmiotem kpin i żartów. Zabiegi w salonach kosmetycznych zarezerwowane były dla kobiet. Ale fakt, że męska skóra jest grubsza, nie oznacza, że nie potrzebuje ona odpowiedniej pielęgnacji. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz życie w stresie i napięciu nie wpływa korzystnie na wygląd i kondycję cery. Naturalna bariera ochronna skóry jest słabsza, nieodpowiednio odżywiona i przesuszona z powodu przebywania w klimatyzowanych lub zanieczyszczonych dymem papierosowym pomieszczeniach. Na te czynniki mężczyźni są narażeni w jednakowym stopniu jak kobiety. Jaką ofertą kuszą nas salony spa?

Zabiegi kosmetyczne

Dla skóry wrażliwej, podrażnionej po goleniu, wysuszonej, podatnej na bakteryjne zapalenie mieszków włosowych.

Zabiegi dodające energii

Zabieg, który dzięki zawartości aktywnych składników roślinnych poprawiają sprężystość i elastyczność skóry. Połączone z aromaterapią pozwalają się zrelaksować i wprawiają w dobry nastrój.

Masaże - dobroczynne dla krążenia i na kontuzje

Rozluźniają tkankę mięśniową, pozwalają zrelaksować napięte mięśnie i pobudzają układ krążenia. Poprawiają także funkcjonowanie oraz zmniejszają ból stawów. Przyśpieszają regenerację organizmu po wysiłku fizycznym oraz działają wspomagająco przy leczeniu kontuzji.

Na zmarszczki i nie tylko

Dla poprawienia wyglądu skóry w można skorzystać ultradźwięków, które powodują spłycenie zmarszczek, ujędrnienie, nawilżenie i wygładzenie skóry, fotoodmładzania, kąpieli leczniczych i wielu innych. Salony odnowy prześcigają się w tworzeniu szerokich ofert i propozycji dla swoich klientów. W niektórych miejscach w ofercie znajdziemy także z balneoterapię (zabiegi rehabilitacyjne wykorzystujące wodę), fizykoterapię (wykorzystanie czynników zewnętrznych: słońce, borowina, krioterapia), hydromasaż, saunę, a także siłownię i zajęcia fitness.

Zadbany i pełen energii mężczyzna staje się bardziej pewny siebie oraz odnosi wiele sukcesów na wszystkich płaszczyznach. Chyba więc warto zapomnieć o stereotypach i zachęcić panów do długofalowej inwestycji w swój wygląd i zdrowie.

