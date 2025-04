Męskość oczami panów

Prawie 3/4 polskich mężczyzn za atrybuty męskości uważa sprawność seksualną oraz siłę fizyczną. Aby czuć się męscy, panowie muszą też zapewnić swojej rodzinie stabilność materialną i bezpieczeństwo. Aż 52% mężczyzn uważa też, że o ich męskości świadczy opiekuńczość w stosunku do kobiet. Zaskoczeniem dla wielu pań może okazać się fakt, że dla mężczyzn wyznacznikiem męskości nie jest posiadanie wielu partnerek seksualnych. Z rozmów z panami wynika, że tylko 18% badanych przyznaje, że dzięki licznym doświadczeniom w alkowie mogą czuć się bardziej męscy.

Dlaczego sprawność seksualna świadczy o męskości?

Dla 72% mężczyzn sprawność seksualna zajmuje pierwszą pozycję na liście atrybutów męskości i sprawia, że czują się bardziej męscy. Jednocześnie prawie 90% panów uważa, że pojawienie się zaburzeń w tym obszarze aktywności powoduje obniżenie ich poczucia własnej wartości. Podobnie tę sytuację oceniają kobiety. 95% pań uważa, że zaburzenia seksualne mogą prowadzić do obniżenia własnej wartości partnera.

„Musimy przede wszystkim zacząć od tego, że męski mózg jest ewolucyjnie nastawiony na seks. Jeżeli mężczyzna na pierwszym miejscu w postrzeganiu siebie stawia swoją sprawność seksualną, na pewno właśnie to będzie stanowiło filar jego poczucia własnej wartości. Wszystko inne jest mniej ważne. Nawet zdrowie. Dlatego też część panów rezygnuje z leczenia różnych chorób, jeżeli lekarz im powie, że dana terapia może spowodować zaburzenia seksualne. To wszystko zależy od priorytetów, jakie ma mężczyzna” – tłumaczy seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

Jak męskość widzą kobiety?

Panie definiują męskość według odmiennych atrybutów niż panowie. Dla kobiet opiekuńczość (76%), szacunek (73%), stabilność materialna i bezpieczeństwo (71%) stanowią filary męskości. Na sprawność seksualną, najczęściej wymienianą przez panów, jako atrybut męskości, wskazało tylko 54% pań, chociaż kobiety doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia, jakie dla mężczyzn pełni sprawność seksualna i fizyczna oraz zapewnienie rodzinie stabilności materialnej i bezpieczeństwa w budowaniu ich poczucia męskości.

Zaskakujące jest, że aż 31% kobiet sądzi, że posiadanie wielu partnerek seksualnych w życiu powoduje, że mężczyzna uznaje sam siebie za bardziej męskiego.

