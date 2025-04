Wszystkiemu winna cywilizacja

Kiedy cykl pór roku wyznaczał ludziom pracę i sposób życia, łatwiej było przystosować się do zmiennych warunków atmosferycznych. Przed wiosną post i odnowa sił, ciężka praca latem i jesienią, odpoczynek zimą – pozwalały na synchronizację człowieka z naturą. Dobrze znano harmonogram przemian, dzięki czemu znacznie wcześniej reagowano i przystosowywano się.

Mimo zmian cywilizacyjnych pory roku pozostały takie same. Organizm gwałtownie przystosowuje się do wahania temperatury i ciśnienia, co powoduje stres uniemożliwiający komfortowe funkcjonowanie meteopatom.

Meteopata to ja?

Jeśli odczuwasz rozdrażnienie, niepokój, uporczywy ból głowy, masz osłabioną koncentrację czy problemy żołądkowe mimo delikatnych wahań ciśnienia to znak, że pogoda wywiera znaczny wpływ na stan Twojego organizmu.

Dodatkowo w określonych porach roku – najczęściej jesienią lub zimą – odczuwasz spadek nastroju i przygnębienie, które samoistnie ustępuje wraz z nadejściem wiosny. Pogoda pochmurna, niżowa, z opadami deszczu lub przejścia frontów atmosferycznych to czas, kiedy meteopaci czują się najgorzej.

Jak sobie pomóc?

Pomocna dla nadwrażliwych na pogodę okazuje się fototerapia. Białe światło emitowane podczas sesji naświetlania powoduje zdecydowaną poprawę nastroju zwłaszcza wtedy, gdy przygnębienie pojawia się jesienią i zimą. Ruch na świeżym powietrzu, nawet jeśli to drobne prace w ogrodzie, pobudzi organizm do produkcji endorfin odpowiedzialnych za dobry nastrój i samopoczucie.

Zdrowy tryb życia i odpowiednia dieta to także dobra broń w walce z pogorszeniem formy. Oprócz witamin i minerałów pomogą zioła, które ukoją nerwy i dolegliwości ze strony żołądka.

Wyrozumiałość względem samego siebie i zrozumienie skąd się wzięło pogorszenie samopoczucia obniży poziom stresu. Najskuteczniejszą terapią jest natomiast połączenie powyższych działań i wiara, że kiedy „na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj” – będzie lepiej.

