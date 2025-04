Kto najsilniej odczuwa zmiany pogody?

Wpływ bodźców pogodowych na samopoczucie człowieka (tzw. meteoropatia) zwiększa się z roku na rok. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w latach 60. ubiegłego wieku około 30-40% Europejczyków było meteopatami. Współcześnie szacuje się, że liczba ta wzrosła do 50-70%. Co więcej, okazuje się, że to kobiety wiodą prym w tej dziedzinie. Wiąże się to z faktem, iż na meteoropatię mają wpływ zaburzenia hormonalne, a wahania hormonów u kobiet podczas cyklu miesiączkowego sprawiają, że samopoczucie pań w znacznej mierze uzależnione jest właśnie od pogody. Dużą grupę meteoropatów stanowią także osoby starsze, ciśnieniowcy, ludzie narażeni na stres i mający obniżoną odporność.

Badania wykazały, że najwięcej osób uskarżających się na oddziaływanie warunków atmosferycznych na ich samopoczucie, to mieszkańcy miast. Sprzyja temu wielkomiejski tryb życia – niezdrowa dieta, życie w pośpiechu, stresie, „siedząca” praca. To dlatego meteoropatia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną.

Co ciekawe, dzieci również nie są obojętne na stany pogodowe. Około 10% meteoropatów to właśnie najmłodsi, u których pogoda powodować może nerwowość, bezsenność czy brak apetytu. Jednak największą grupę nadwrażliwców pogodowych stanowią osoby chore – pogoda może wpływać na intensywność dolegliwości z nią związanych.

Jakie są objawy meteoropatii?

U ludzi zdrowych, będących wrażliwymi na zmiany pogodowe, najczęściej występującymi objawami meteorotropowymi są:

silne bóle głowy, migrena ;

; osłabienie , odczucie ciągłego zmęczenia;

, odczucie ciągłego zmęczenia; senność (lub przeciwnie – bezsenność);

(lub przeciwnie – bezsenność); dekoncentracja;

apatia ;

; brak apetytu.

Objawy te, choć zwykle nie zwiastują poważnej choroby i nie powinny szczególnie niepokoić, bywają niezwykle dokuczliwe. Jednak niebezpieczniejsze są objawy występujące u osób chorych, gdyż mogą wzmocnić niektóre stany chorobowe i nasilać ból. Do takich chorób zalicza się:

choroby reumatyczne ,

, choroby wrzodowe,

choroby psychiczne,

problemy z nadciśnieniem,

bóle pourazowe (np. złamana ręka ),

), tzw. bóle fantomowe (po amputacji kończyny).

Bodźce pogodowe nie prowadzą do wyżej wymienionych chorób, a jedynie sprawiają, że objawy tych dolegliwości zwiększają swoją intensywność.

Jaka pogoda wpływa niekorzystnie na meteoropatów?

Na meteoropatów niekorzystnie wpływają przede wszystkim fronty atmosferyczne – czyli stany, kiedy pogoda się zmienia i dwie różne masy powietrza stykają się. W Polsce w ciągu roku fronty atmosferyczne występują łącznie aż przez 230 dni.

Dolegliwości, które odczuwają meteoropaci występują na około 24-48 godzin przed wystąpieniem frontu. Dlatego często mówi się o nich, że są w stanie najlepiej przewidzieć pogodę na najbliższe dni.

Front chłodny powoduje nie tylko wzrost ciśnienia, ale przynosi także intensywne porywy wiatru i oczywiście spadek temperatury. To wszystko przyczynia się do tego, że nasze naczynia krwionośne kurczą się, co źle wpływa na krążenie i samopoczucie. Na meteoropatów równie niekorzystnie wpływa niskie ciśnienie oraz ciepłe i wilgotne powietrze.

Jednak najniebezpieczniejszą zmianą pogodową są skoki ciśnienia powyżej 8hPa na dobę (zwłaszcza jego intensywne spadki). Odnotowuje się wówczas większą ilość zgonów z powodu zawałów serca czy samobójstw. To czas kiedy meteoropaci są narażeni bardziej niż zwykle na wypadki drogowe, rodzinne sprzeczki, bójki wśród dzieci, irytację, trudności z koncentracją itp.

Ponadto, badania wykazują, że upały męczą organizm bardziej niż silny mróz. Dzieje się tak dlatego, że łatwiej radzi sobie z zimnem (poprzez takie działania obronne jak: gęsia skórka, dreszcze lub poprzez wysiłek fizyczny, cieplejsze ubranie itd.). Możliwości schładzania się ma natomiast zdecydowanie mniej, gdyż temperaturę regulujemy jedynie poprzez pocenie się.

Czy można złagodzić skutki zmian pogodowych?

Trudno mówić o tym, że istnieje lekarstwo dla meteoropatów, gdyż nadwrażliwość pogodowa nie jest chorobą. Jest to jedynie pewna uciążliwość, z którą trzeba nauczyć się żyć. Jednak można złagodzić skutki oddziaływania pogody na samopoczucie – meteoropatom zaleca się przede wszystkim jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu. Ważne jest to, żeby zadbać o dotlenienie organizmu.

Tym, którzy czują się ospali w wyniku niżu atmosferycznego, zaleca się zażywanie preparatów z żeń-szeniem, albo poranną filiżankę czarnej kawy (jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych).

Jeśli z kolei burze lub silne wiatry przyczyniają się do niepokoju, napięcia emocjonalnego i irytacji, warto sięgać po ziołowe preparaty uspokajające, np. herbatkę z melisy lub krople zawierające walerianę. Z kolei na odczuwane w wyniku zmian pogodowych bóle mięśni i stawów, warto użyć maści rozgrzewających.

Meteoropata zażywający leki powinien pamiętać, że stany pogodowe mają wpływ na to, jak farmaceutyki się wchłaniają oraz na to, jak szybko zaczną działać. Kiedy jest ciepło – leki będą wchłaniać się szybciej i zaczną działać po kilku chwilach, natomiast gdy jest zimno – proces ten będzie przebiegał wolniej.

Warto pamiętać, że nawet jeśli czujemy się osłabieni i apatyczni, a pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, warto się zmusić choćby do krótkiego spaceru – organizm należy uodparniać na zmiany panujące w klimacie, zwłaszcza, że w Polsce tych zmian nie mamy mało.

