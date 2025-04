Przybysze z zagranicy z ironią mówią, że nie ma na świecie kraju, w którym ludzie byliby tak przewrażliwieni na punkcie pogody jak u nas. No bo czy to możliwe, by ciśnienie i wiatr mogły powodować, że pęka nam głowa albo kłuje w piersiach?

Reklama

Uszczypliwi cudzoziemcy nie mają racji. Pogoda ma wpływ na samopoczucie i jest to udowodnione. Potwierdzają to zarówno interniści, kardiolodzy, jak i neurolodzy. Co zwiększa wrażliwość na warunki atmosferyczne?

► Mała aktywność fizyczna. Organizm otrzymuje mniej tlenu, niż potrzebuje, ma więc mniejszą zdolność adaptacyjną.

► Stres. Zmniejsza się nie tylko odporność na infekcje, ale też na zmiany temperatury i ciśnienia.

► Przegrzewanie się. Słabną zdolności termoregulacyjne.

► Za mało snu. Marzniesz, dotkliwiej odczuwasz skoki ciśnienia.

► Nadużywanie mocnej kawy i herbaty. Te napoje silnie pobudzają układ nerwowy.

Reklama

CO ROBIĆ?

Jeśli masz objawy meteoropatii (a ma je ok. 60 proc. Polaków), naucz się radzić sobie ze zmianami pogody. Wprawdzie meteoropatii się nie leczy (nie jest to schorzenie, tylko nadwrażliwość organizmu), jest jednak wiele skutecznych sposobów, by łagodzić jej objawy:

► Zażywaj magnez z witaminą B6 (zapobiega nerwobólom, skurczom mięśni, uspokaja nerwy, poprawia sen).

► Zaufaj żeń-szeniowi. Cenione na świecie zioło pobudza krążenie krwi, dodaje energii i poprawia nastrój. Reguluje też ciśnienie u osób ze skłonnością do nadciśnienia. Możesz np. pić herbatkę (dwa razy dziennie) albo zażywać tabletki np. Bodymax.

► Zażyj pigułkę. Specjalnie dla meteoropatów stworzono jużś odpowiednie preparaty (np. Pogodyne, Meteo), które dodają energii, zwiększają koncentrację, pomagają przystosować się do zmian ciśnienia. Bierz je, gdy tylko poczujesz pierwsze objawy (np. ból głowy, czy rozdrażnienie).

► Weź parasol i idź na spacer. Nawet gdy pogoda daje w kość. Wystarczy 20 min dziennie, by zahartować organizm.

► Jedz kasze, brązowy ryż, chleb orkiszowy i razowe pieczywo. Tryptofan zawarty w tych produktach zwiększa produkcję serotoniny.

► A może do sauny? (skorzystaj z 6–8 zabiegów). Nie tylko zahartujesz organizm, ale poczujesz przypływ energii. Jeśli nie masz możliwości, by pójść do sauny, zafunduj sobie zabiegi w domu.