System SlimFigura to wyjątkowy na rynku zestaw herbat ziołowych o unikalnej recepturze, tworzących kompleksowy system wspomagający proces odchudzania. Jego podstawa, to bezpieczne dla organizmu składniki pochodzenia roślinnego. Wpływa on na czynności związane z procesami trawiennymi i przemianą materii, ułatwia spalanie tłuszczu, oczyszcza organizm oraz stabilizuje uzyskane efekty - utrzymanie prawidłowej masy ciała. Uzupełniając codzienną dietę w składniki wspomagające odchudzanie w bezpieczny sposób pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów.

System składa się z 3 uzupełniających się faz, które w naturalny sposób wspomagają proces odchudzania:

Reklama

I Faza - Spalanie

Jej składniki pobudzają procesy trawienne i ułatwiają spalanie nagromadzonych w organizmie tłuszczów. Powodują spowolnienie procesów starzenia się organizmu poprzez neutralizację szkodliwego działania wolnych rodników. Do stosowania min. 14 dni.

Skład: herbata Pu-erh, liście mate i kopru włoskiego, nasiona guarany, owoce Garcinia cambogia i anyżu oraz liść mięty pieprzowej.

II Faza - Oczyszczanie

Jej składniki w naturalny i łagodny dla żołądka sposób wspomagają procesy oczyszczania organizmu. Stymulują usuwanie toksyn, szkodliwych produktów przemiany materii oraz nadmiaru wody. To mieszanka ziół o łagodnie moczopędnym działaniu, delikatnie przeczyszczającym oraz odtruwającym organizm. Do stosowania min. 7 dni.

Skład: herbata zielona, korzenie mniszka, lukrecji i cykorii, liście pokrzywy i werbeny oraz nasiona guarany.

III Faza - Stabilizacja

Jej składniki wzmacniają i utrwalają efekt działania dwóch poprzedzających ją faz Systemu SlimFigura. Specjalnie dobrane składniki delikatnie wspomagają przemianę materii oraz kontynuują proces odtruwania organizmu (usuwania toksyn), pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Dodatkowo herbata III fazy dostarcza organizmowi niezbędnej energii. Do stosowania min. 7 dni.

Skład: liść mate, nasiona guarany, korzeń żeń–szenia oraz l-karnityna.

Reklama

Najlepszy efekt kuracji zapewnia systematyczne picie herbat oraz stosowanie ich w zalecanej kolejności.

Więcej informacji znajdziesz na www.herbapol.com.pl