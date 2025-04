Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki; część 1 i 2

Program Metody Dobrego Startu powstał z myślą o dzieciach, które przystępują do nauki czytania i pisania. W skład publikacji wchodzą dwa zeszyty ćwiczeń zawierające materiał potrzebny do wprowadzenia 24 liter małych i wielkich. Litery uporządkowano zgodnie z kolejnością przyjętą w podręczniku dla klasy 0 "Wielka podróż sześciolatka" autorstwa Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej.

Wierszyki napisane zostały w taki sposób, aby kilkakrotnie występowała w nich głoska odpowiadająca poznawanej literze. Stanowią one punkt wyjścia do ćwiczeń językowych dotyczących przede wszystkim analizy i syntezy słuchowej (wyrazowej, sylabowej i głoskowej), ale także analizy wzrokowej (wyróżnianie określonej litery w tekście). Pamięciowe opanowanie tekstu ułatwi dzieciom wykonanie kolejnych ćwiczeń językowych, ruchowo-słuchowych, ruchowo-słuchowo-wzrokowych.