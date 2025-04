Autorzy – dr Nicholas Romanov i John Robson stworzyli doskonały poradnik biegania.

Książka nie skupia się, jak większość publikacji na ten temat, na poradach treningowych, ale na samej technice biegania. Oczywiście informacje takie jak odpowiednie tempo, odpoczynek czy dieta są bardzo ważne, ale przygodę z bieganiem powinno rozpocząć się od opanowania właściwej metody biegu.

Dr. Romanovowi udało się w połowie lat 70. opracować metodę Pose – technikę, która poprawia wydajność nie tylko w bieganiu, ale także w lekkoatletyce, pływaniu, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie przełajowym oraz kolarstwie i gimnastyce.

Choć metoda Pose jest stosowana przez profesjonalnych sportowców, to książka adresowana jest do amatorów. Metoda przyda się każdemu, bez względu na to na jakim poziomie biega.

W książce znajdziesz informacje, dzięki którym dowiesz się, jak poprawić koordynację, zwiększyć prędkość, wzmocnić swoją wytrzymałość, a przede wszystkim nauczysz się, jak eliminować kontuzje.

Książka różni się od większości pozycji dotyczących biegania. Jej celem nie jest odpowiedzenie na pytanie, jak biegać, aby schudnąć. Zadaniem książki jest nauczenie biegania metodą Pose, dzięki której Twój bieg stanie się szybszy i bez kontuzji.

Książka w przejrzysty i klarowny sposób, z wykorzystaniem ilustracji przedstawia metodę Pose, dzięki czemu czytelnik jest w stanie samodzielnie opanować tę technikę i uczynić z biegania czystą przyjemność.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat książki, zajrzyj do jej zakładki.

