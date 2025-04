Poznaj plusy i minusy tradycyjnych metod badania piersi:

Reklama

1. Mammografia klasyczna

Plusy: Wysoka czułość: ok. 80 proc. Uzależniona jednak od budowy piersi: jeśli przeważa tkanka tłuszczowa – czułość wzrasta, a jeśli tkanka gruczołowa (ewentualnie pojawiają się mastopatie czyli zmiany zwyrodnieniowe w tkance spowodowane zaburzeniami hormonalnymi), obniża się.

- Badanie jest dostępne w większości placówek medycznych, paniom po 40 r.ż. wykonywane co dwa lata bezpłatnie

w ramach NFZ . Można zrobić je też prywatnie, koszt: ok 90 zł.

Minusy: ze względu na to, że podczas badania używa się promieniowania RTG, nie powinno się go wykonywać częściej, niż to jest zalecane (zgodnie z wytycznymi europejskimi dla kobiet w wieku pow. 40 lat częstotliwość co 2 lata, amerykańskimi: co rok). Tymczasem w niektórych przypadkach powinno się skanować piersi częściej. – W zależności od budowy piersi, mniejszy lub większy dyskomfort towarzyszący badaniu.

2. USG

Plusy: Metoda wykorzystująca nieszkodliwe dla organizmu ultradźwięki. Dlatego badanie może być wykonywane tak często, jak to jest potrzebne. + Bezbolesne. + Dostępne w większości placówek medycznych. Ze wskazań medycznych: bezpłatne. Wykonywane prywatnie: koszt ok: 100 zł. + Zalecane dla kobiet w wieku do 35 lat.

Minusy: Stosunkowo niska czułość.

Reklama

3. Samobadanie

Plusy: Dostępne. + Uczy nawyku regularnego badania i obserwacji piersi.

Minusy: Niska czułość w wykrywaniu małych guzów. – Trudność w samodzielnej interpretacji znalezionych zmian w przypadku budowy gruczołowej piersi.