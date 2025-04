Co to jest AZS?

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą, której leczenie opiera się głównie na stosowaniu leków i specjalnych preparatów. Mają one zmniejszyć objawy, takie jak świąd czy suchość skóry.

Wykluczenie alergenu

Najważniejszym etapem w leczeniu tej choroby jest całkowite wykluczenie z diety bądź z otoczenia alergenu, który jest przyczyną zapalenia skóry - oczywiście jeśli jest taka możliwość.

Wyprysk alergiczny jest bardzo trudny do leczenia. Jeśli chcemy wykonać odczulanie, musimy znać alergen. Czasami nie udaje się go znaleźć. Wtedy pozostaje zastosowanie odczulenia niespecyficznego (ogólnego).

Leki immunosupresyjne

Jednym ze sposobów leczenia AZS jest przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Układ odpornościowy alergika jest upośledzony, jego reakcja często jest nieadekwatna do poziomu alergenu (zbyt silna). Leki immunosupresyjne mają za zadanie obniżyć poziom reaktywności układu odpornościowego, stłumić jego nadmierną odpowiedź. Mogą być podawane miejscowo (maści Protopic, Elidel) albo doustnie (leki z grupy cyklosporyn).

Kortykosterydy

Innymi lekami są kortykosterydy. Hamują one stany zapalne, zmniejszają odpowiedź układu immunologicznego na alergeny, a także zmniejszają świąd i zaczerwienienie skóry. Leki podawane miejscowo w zbyt dużych dawkach mogą powodować ścieńczenie skóry i pogorszenie wyglądu zmiany. Natomiast leki podawane ogólnie są przyczyną wielu działań niepożądanych, dlatego to specjalista powinien kontrolować dawki.

Leki antyhistaminowe

Leki antyhistaminowe są podawane po to, aby opóźnić i złagodzić reakcję alergiczną, zmniejszyć nieprzyjemny świąd skóry. W czasie reakcji alergicznej z komórek do krwi uwalniane są duże ilości histaminy, która poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych nasila objawy stanu zapalnego.

Immunoterapia

Innym sposobem leczenia choroby skóry jest immunoterapia, czyli odczulanie. Polega ona na przyjmowaniu małych porcji alergenu, przeciwko któremu mamy zamiar się odczulić. Kuracja pozwala na kontrolowane przyzwyczajenie organizmu do danej substancji i zapobiega powstawaniu nieprawidłowej reakcji na ten alergen.

Probiotyki

Innym sposobem jest przyjmowanie przez chorego probiotyków. Jest to jeden z nowszych sposobów leczenia AZS, szczególnie polecany najmłodszym dzieciom. Uważa się, że te dobre bakterie znajdują się przede wszystkim w przewodzie pokarmowym i są odpowiedzialne za prawidłowy rozwój układu immunologicznego.

Obecnie bakterie typu Lactobacillus są dodawane do jogurtów. Ich obecność w przewodzie pokarmowym niemowląt pobudza ich niedojrzały układ immunologiczny. W ten sposób dzieci, które miały dostarczone bakterie, nie reagują nieprawidłowo na alergeny.

Bardzo ważna jest także właściwa pielęgnacja skóry. Osoby z AZS powinny na co dzień stosować emolienty. Są to wszelkiego rodzaju preparaty służące do natłuszczania i nawilżania skóry, wspomagające prawidłową jej pielęgnację.

Inne metody

Jako alternatywę podstawowego leczenia można zastosować akupresurę, akupunkturę, homeopatię, ultradźwięki, ziołolecznictwo, biorezonans.

Obecnie prowadzone są prace nad nowymi metodami leczenia. Są to tak zwane leki biologiczne i terapia genowa.

