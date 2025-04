„Męty”, „muszki” w oku mogą być efektem zmian w ciele szklistym oka, czyli w przezroczystej galaretowatej substancji wypełniającej gałkę. Tworzą się w niej zmętnienia. Czasem dochodzi też do wylewu krwi (np. u osób cierpiących na cukrzycę). Gdy nie zostanie ona całkowicie wchłonięta, widzimy to w postaci ciemnych punkcików. Nie ma jednak powodu do obaw, takie zmiany nie są groźne. Leczy się je, podając preparaty z wapnem (na receptę) i specjalne krople (również na receptę), które częściowo to likwidują. Gdy „męty” w ciele szklistym są bardzo duże i utrudniają widzenie, wykonuje się zabieg operacyjny – witrektomię (usunięcie ciała szklistego i zastąpienie go specjalnym preparatem).

