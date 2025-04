Artykuł zamieszczony w Britisch Journal of Psychology sugeruje, że społeczne zmiany będą miały negatywny wpływ na pewność siebie współczesnych mężczyzn. Autorzy artykułu są zdania, iż na zmniejszenie pewności siebie ma wpływ odchodzenie od tradycyjnych ról damsko-męskich oraz zmniejszanie się liczby męskich zawodów. Pracowników fizycznych częściej zastępują maszyny lub produkcja przenosi się za granicę.

Do wzrostu zachorowań na depresję u mężczyzn przyczynia się również fakt, że coraz więcej kobiet idzie na uniwersytety, co sprawia, że to one prawdopodobnie w przyszłości zostaną żywicielami rodziny. Istnieją obawy, że mężczyźni będą mniej skłonni do sięgnięcia po specjalistyczną pomoc w walce z depresją i zaczną ją zwalczać na własną rękę, topiąc smutki w pubach. Rozwiązaniem problemu mogą być próby przekonywania osób, które straciły posadę w fabryce po kilkunastu latach zatrudnienia, do szukania pracy w innym zawodzie.

Źródło: BBC Health, 01.03.2011



