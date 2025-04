Mężczyźni preferują nawiązywanie relacji z kobietami atrakcyjnymi nie tylko w perspektywie długoterminowego związku, ale i przyjaźni. W przypadku przelotnych znajomości pożądane są w tym samym stopniu kobiety atrakcyjne, jak i te o przeciętnej urodzie – potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w SWPS Sopot.

Dlaczego panowie chcą mieć atrakcyjne koleżanki? Wyniki badań przeprowadzonych przez SWPS Sopot wśród 240 osób, użytkowników serwisów internetowych o tematyce motoryzacyjnej, sportowej, turystycznej i budowlanej, wykazały, że zawieranie przyjaźni może stanowić element strategii zdobycia partnerki.

– Wyniki badań pokazują, że prawdopodobieństwo zaistnienia relacji seksualnej stanowi powód, dla którego przyjaźnią się z kobietami. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które dodatkowo pokazały, że liczba przyjaźni nawiązywanych z płcią przeciwną wzrasta wraz z osiągnięciem dojrzałości płciowej – mówi Marcin Mielewczyk, autor badania.

Jak mężczyźni oceniają atrakcyjność pań? Klasyczne badania z zakresu psychologii ewolucyjnej wskazują, że atrakcyjność kobiety definiuje gładka skóra, błyszczące włosy, symetryczna twarz i odpowiednia proporcja obwodu talii do obwodu bioder. Jednak w określonych sytuacjach społecznych wysokie oczekiwania mężczyzn względem atrakcyjności mogą ulec obniżeniu.

Przykładem jest zjawisko opisane przez badaczy, jako efekt „godziny zamknięcia”. Polega na tym, że niezależnie od ilości wypitego alkoholu, wraz ze zbliżaniem się godziny zamknięcia w barach coraz wyżej oceniamy atrakcyjność osoby płci przeciwnej. Wynik ten jest znacznie silniejszy dla mężczyzn, niż dla kobiet.

– Wymagania stawiane potencjalnym partnerkom obniżają się wraz ze spadkiem możliwości nawiązania kontaktu. Takie podejście umożliwia mężczyznom zawieranie licznych znajomości, w tym relacji seksualnych. Wysokie wymagania mocno ograniczyłyby krąg potencjalnych partnerek – wyjaśnia autor badania.

Samoocena mężczyzn wpływa także na ich preferencje i wybór partnerki. Analiza wyników potwierdziła zależność między postrzeganiem własnej atrakcyjności, a poczuciem zainteresowania ze strony kobiet. Mężczyźni, którzy uważają się za atrakcyjnych twierdzą, że cieszą się większym zainteresowaniem u kobiet w porównaniu do tych, którzy niżej oceniają własną atrakcyjność. Ta prawidłowość dotyczy zarówno przyjaźni jak i relacji seksualnych.

Badanie przeprowadzono w 2013 roku w ramach pracy magisterskiej pt. „Nawiązywanie relacji seksualnych przez mężczyzn. O związkach, preferencjach, zasobach i atrakcyjności” pod kierunkiem dr Aleksandry Szymków-Sudziarskiej w SWPS w Sopocie.

Źródło: materiały prasowe Centrum Prasowe SWPS/mn

