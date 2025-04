96% kobiet nie ma świadomości, że na miażdżycę może zachorować każdy niezależnie od wieku - wynika z raportu badania opinii publicznej, przygotowanego przez organizatorów kampanii „Sekrety kobiecych serc”.

Reklama

„Sekrety kobiecych serc” to kampania, której celem jest zwrócenie uwagi Polek na konieczność zmiany trybu życia oraz potrzebę regularnej profilaktyki cholesterolowej i kardiologicznej. W Polsce co druga kobieta umiera z powodu chorób układu krążenia. Jedną z przewlekłych, niebezpiecznych chorób dotykających coraz więcej kobiet jest miażdżyca.

Polki uznały, że zagrożenie miażdżycą pojawia się dopiero po 30 roku życia. Tylko 4% kobiet uważa, że na miażdżycę można zachorować niezależnie od wieku. Tyle samo respondentek twierdzi, że zagrożenie miażdżycą rozpoczyna się do 29 roku życia. Natomiast 39% badanych wskazuje wiek

30-40 lat, a 38% - okres po 40 roku życia, jako czas, w którym zagrożenie miażdżycą dopiero się rozpoczyna.

Tymczasem nadmierna ilość cholesterolu dostarczana do organizmu z pożywieniem odkłada się

w naczyniach krwionośnych bez względu na wiek. W celu ograniczenia procesów miażdżycowych należy stosować odpowiednią dietę, aktywnie uprawiać sporty oraz ograniczyć używki.

Podstawą profilaktyki układu krążenia jest dieta. Dieta, która pozwoli zredukować ryzyko wystąpienia miażdżycy do minimum powinna być bogata w warzywa, owoce i błonnik oraz kwasy wielonienasycone obecne w tłuszczach roślinnych, np. w wysokiej jakości margarynach, olejach

oraz w tłuszczu ryb morskich – mówi mgr Jadwiga Przybyłowska, specjalista ds. żywienia

firmy Unilever.

Miażdżyca polega na gromadzeniu się w błonie wewnętrznej tętnic cholesterolu oraz innych lipidów (kwasów tłuszczowych i glicerydów). Te masy powodują rozrost i grubienie ścian tętnic, przez co dochodzi do zwężenia ich światła i zmniejszenia elastyczności. Prowadzi to do gorszego ukrwienia poszczególnych narządów i części ciała. W ściany tętnic łatwo wbudowuje się frakcja LDL cholesterolu (tzw. „zły” cholesterol). Stymulatorem tego są m.in. nasycone kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego. Właściwe ilości w pożywieniu tłuszczów roślinnych oraz tłuszczu ryb morskich (tzw. cholesterol „dobry”) wpływa na podwyższenie frakcji HDL. Ważne jest, zatem utrzymanie odpowiednich proporcji obu tych frakcji.

Organizatorem kampanii „Sekrety kobiecych serc” jest firma Unilever Polska S.A., producent margaryny marki Flora.

Flora jest margaryną nowej generacji o obniżonej zawartości tłuszczu (60%). Nie zawiera utwardzanych olejów roślinnych, dzięki czemu jest praktycznie wolna od niezdrowych kwasów tłuszczowych typu trans.

Flora jest produkowana na bazie oleju słonecznikowego (źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 i witaminy E) oraz oleju lnianego (źródło kwasów omega-3).

Flora zawiera witaminy A, D3 i E oraz, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy żywieniowo-medycznej, Flora została wzbogacona w witaminy B6, B12 i kwas foliowy, dzięki czemu lepiej chroni naczynia krwionośne.

Reklama

Produkty marki Flora uzyskały rekomendację Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.