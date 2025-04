Czy miażdżyca to poważny problem?

W Polsce każdego roku około 40 tysięcy chorych zgłasza się do lekarza z powodu przewlekłego niedokrwienie kończyn dolnych. Większość chorych to ludzie po 50 roku życia, jednak ok. 30% stanowią ludzie młodsi. Mężczyźni chorują częściej, choć ostatnimi laty ten stosunek ulega zmianie, czego niewątpliwą przyczyną jest rozpowszechnienie nałogu palenia tytoniu wśród kobiet.

Jak podają statystyki, u przeszło 30% chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych w ciągu 5 lat zdarza się zawał serca lub udar mózgu.

Przeczytaj też: Obrzęki nóg - czy zawsze sprawcą są żylaki?

Reklama

Jak rozpoznać miażdżycę?

Objawy niedokrwienia kończyn dolnych są bardzo zróżnicowane. Ich nasilenie zależy od umiejscowienia niedrożności, długości trwania niedokrwienia i od tego czy zmiany występują w jednym czy wielu miejscach. Na stopień manifestacji klinicznej wpływa również rozległość krążenia obocznego zapewniającego ukrwienie tkanek leżących poniżej.

Bladość i oziębienie kończyn są zwykle pierwszymi objawami dostrzeganymi przez chorego. Ziębnięciu nóg może towarzyszyć uczucie kłucia, drętwienia czy mrowienia.

Reklama

Chromanie przestankowe - co to takiego?

Kolejnym ważnym klinicznie objawem w przewlekłym niedokrwieniu nóg jest chromanie przestankowe, czyli zaburzenie chodzenia spowodowane bólem kończyn, który ustępuje po krótkim spoczynku i nawraca po ponownym marszu. Ból ten przeważnie pojawia się w łydce, rzadziej w stopie lub innych częściach kończyny dolnej. Odległość po przejściu której pojawia się ból nazywana jest dystansem chromania przestankowego i pozwala w przybliżeniu określić stopień niedokrwienia kończyny.

Wyrazem dalszego pogarszania się ukrwienia kończyny są bóle spoczynkowe. Które występują niezależnie od chodzenia, przeważnie, gdy chory leży płasko. Typowo ból rozpoczyna się w palcach, później obejmuje całą stopę a potem nawet całe podudzie. Ból zmniejsza się w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

O największym zaawansowaniu choroby świadczą pojawiające się na stopie niegojące się owrzodzenia, zmiany martwicze i zgorzel palców. Ogniska martwicy pojawiają się w miejscach niewielkich uszkodzeń mechanicznych niedokrwionej nogi (np. Otarciem palca w niewygodnych butach).

Koniecznie zobacz: Jak objawia się niedokrwienie kończyn dolnych?