Problem opornych na standardowe leczenie bakterii jest szczególnie istotny na oddziałach gdzie stosuje się dużą ilość antybiotyków, a pacjenci mają osłabiony układ odpornościowy, czyli na przykład na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Najnowsze badanie przeprowadzone w trzech szpitalach na terenie Stanów Zjednoczonych wykazały, że stosowanie miedzianych powierzchni w oddziałach intensywnej terapii spowodowało zmniejszenie ryzyka nabycia zakażenia szpitalnego aż o 40,4%. Pokryte nowo powstałymi materiałami zostały przedmioty, przez które najczęściej dochodzi do rozprzestrzeniania infekcji tj. barierki przy łóżkach, stoliki, stojaki na kroplówki itd. Wykazano eliminację mikroorganizmów z tych powierzchni aż w 97%, wartość jaką normalnie uzyskuje się po wykorzystaniu najsilniejszych, możliwych do zastosowania w warunkach szpitalnych środków czyszczących.

„Zdolność miedzi do szybkiego niszczenia patogenów może zapobiec rozwojowi mutacji prowadzących do oporności bakterii i tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się genów oporności na antybiotyki.” - tłumaczył prof. Bill Keevil, zaangażowany w te badania - „Skrupulatne testy laboratoryjne wykazały przeciwbakteryjne działanie miedzi przeciwko kluczowym patogenom odpowiedzialnym za zakażenia szpitalne, a testy kliniczne prowadzone na całym świecie potwierdzają jej skuteczność w warunkach oddziałów szpitalnych.”

