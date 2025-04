fot. Fotolia

Do 30 kwietnia 2015 roku wszyscy pacjenci zmagający się ze spastycznością mogą wziąć udział w międzynarodowej ankiecie „Patients living with Spasticity”, która bada jakość życia ze spastycznością. Polskie wyniki pozwolą na wskazanie rozwiązań w procesie leczenia i rehabilitacji, które mogą wspomóc pacjentów.

Spastyczność po udarze mózgu – co to takiego?

Coraz więcej Polaków – zarówno w młodym jak i starszym wieku – doznaje udaru mózgu. Jedną z konsekwencji udaru jest spastyczność, czyli nadmierne napięcie mięśni kończyny dolnej lub górnej. Spastyczna ręka traci swoją sprawność, a najprostsze, codzienne czynności stają się wyzwaniem. Poprawa sprawności ruchowej jest procesem długotrwałym, ale osiągalnym, pod warunkiem, że osoba dotknięta spastycznością posiada odpowiednią wiedzę oraz opiekę.

O trudnej sytuacji pacjentów ze spastycznością opowiada Pani Agnieszka: "Nagle z osoby aktywnej i samodzielnej stałam się osobą kompletnie zależną od innych, wymagającą ciągłej rehabilitacji pod nadzorem specjalistów. Jednak dzięki ćwiczeniom i leczeniu udało mi się wypracować postępy w poruszaniu ręką".

By poznać problemy i potrzeby pacjentów organizacja The World Federation of NeuroRehabilitation (WFNR) przygotowała badanie „Patients living with Spasticity”, w którym udział mogą wziąć także polscy pacjenci.

Powstanie międzynarodowy raport dotyczący życia ze spastycznością

Na podstawie zebranych informacji zostanie przygotowany międzynarodowy raport dotyczący życia ze spastycznością, który wskaże rozwiązania, które mają szansę usprawnić diagnostykę oraz proces leczenia i rehabilitacji.

„Bardzo się cieszymy, że Polska bierze udział w międzynarodowym badaniu dotyczącym jakości życia ze spastycznością. Chcemy lepiej poznać potrzeby naszych pacjentów, dlatego tak ważne jest dla nas, aby w badaniu wzięło udział jak najwięcej osób z Polski” – mówi Adam Siger, wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu.

Aby wziąć udział należy wypełnić krótką ankietę, która jest dostępna na stronie http://www.fum.info.pl/spastycznosc tylko do 30 kwietnia 2015 roku.

